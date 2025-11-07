Khởi tố vụ án giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh trái phép lừa hơn 18 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998), cùng ngụ TP.HCM, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an TP.HCM khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên.

Vụ án xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, do hai bị can cùng góp vốn thành lập và điều hành.

Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 10/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, trong đó nổi bật là hành vi giả danh bác sĩ để khám và chữa bệnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên cùng thành lập cơ sở BK Dong Yang, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ sở này đã “biến tướng” thành “phòng khám quốc tế”, tự ý tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Tại đây, các nhân viên được yêu cầu mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên “bác sĩ”, trực tiếp “tư vấn” và “điều trị” cho hàng trăm khách mỗi ngày, dù không ai có chứng chỉ hành nghề y.

Để tạo niềm tin và thu hút khách, nhóm đối tượng thuê ê-kíp quay phim, dàn dựng cảnh, thậm chí mời diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân. Hàng loạt video quảng cáo sai sự thật được tung lên mạng xã hội, gắn với tên các “chuyên gia nước ngoài” như Dr. Park Joo Hyung hay Dr. Lee Chang-Yoon, giới thiệu cơ sở có thể “chữa khỏi 100%” các bệnh cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý…

Cùng với đó, đội ngũ tư vấn viên trực tuyến liên tục nhắn tin, gọi điện mời chào, cam kết “điều trị không thuốc, không phẫu thuật, hoàn tiền nếu không khỏi”. Không ít người cao tuổi và bệnh nhân mãn tính tin tưởng tìm đến “phòng khám quốc tế” này để chữa trị, vô tình trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tin vào quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng.

Tại cơ sở, nhóm đối tượng bố trí không gian sang trọng, trang trí theo phong cách “bệnh viện quốc tế” nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Những người đóng vai “bác sĩ” thường dùng các thuật ngữ y học khó hiểu để “vẽ bệnh”, sau đó tư vấn các gói “điều trị công nghệ cao” với giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Mỗi nhân viên được hưởng hoa hồng theo doanh thu và bị giao chỉ tiêu hằng ngày, nên sẵn sàng dùng mọi chiêu trò để ép khách chi tiền.

Theo xác minh của cơ quan công an, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân “tiền mất, tật mang”, bệnh không khỏi trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM đề nghị các bị hại của BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra (243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504) để trình báo và phối hợp xử lý.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tin vào quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, cảnh giác với các cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế”, “bác sĩ ngoại quốc” khi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt nhiều người có hành vi tương tự tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định, quận Bình Thạnh cũ).