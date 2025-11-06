Khởi tố người đàn ông chống đối kiểm tra nồng độ cồn, tự đập đầu vào kính

(VTC News) -

Chiều 6/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (sinh năm 1986, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) về hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 3/11, tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn – Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Cần Thơ) làm nhiệm vụ trên đường Hòa Bình (phường Ninh Kiều) thì phát hiện Hương chạy xe máy BKS 65B1-142.31 có biểu hiện vi phạm.

Công an TP Cần Thơ khởi tố Châu Hoàng Hương để điều tra hành vi Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ. (Ảnh: CACC)

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Hương không chấp hành mà có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, đã phối hợp với Công an phường Ninh Kiều mời người này về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hương tiếp tục la hét, chửi bới và tự đập đầu vào cửa kính, dù được cán bộ nhiều lần khuyên giải, người này vẫn không hợp tác.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hương về các lỗi “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn” và “Không có giấy phép lái xe”, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Hương âm tính với chất ma túy.

Châu Hoàng Hương chống đối lực lực chức năng khi bị kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh cắt từ clip)

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, không sử dụng rượu bia hoặc chất có cồn, và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ. Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 26/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy BKS 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) cầm lái.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, người này tăng ga lái xe chạy vào sân nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. nhiều lần viện cớ, không hợp tác đo nồng độ cồn, rồi hất thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông xuống đất.

Sau khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra, kết quả cho thấy chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị X. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền 8-10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Công an địa phương đang tiếp tục làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý nghiêm.