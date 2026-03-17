Uỷ ban Olympic Việt Nam có đối tác toàn cầu

(VTC News) -

Ngày 17/3 tại Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác toàn cầu, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm thể thao nước nhà.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cùng đại diện doanh nghiệp. Đây không chỉ là hoạt động hợp tác đơn thuần, mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa thể thao, góp phần giảm áp lực ngân sách và tạo môi trường phát triển chuyên nghiệp hơn cho các vận động viên.

Theo thỏa thuận, đối tác quốc tế sẽ đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam trong thời gian tới. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tăng cường nguồn lực cho thể thao thành tích cao, đồng thời thúc đẩy công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.

Ủy ban Olympic Việt Nam chính thức thiết lập hợp tác với đối tác quốc tế.

Trong năm 2026 được xem là “năm bản lề” với hàng loạt sự kiện lớn như Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á, ASEAN Championship, ASIAD 20, Olympic trẻ và các giải đấu dành cho người khuyết tật - thể thao Việt Nam đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Việc có thêm một đối tác chiến lược quốc tế sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp sức cho các vận động viên, từ công tác chuẩn bị đến thi đấu.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh nhấn mạnh, sự hợp tác không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết nối mà còn bổ sung nguồn lực thiết thực cho các chương trình phát triển thể thao, từ thành tích cao đến phong trào. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần Olympic, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại diện phía đối tác cũng cho biết Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao khi ngày càng có nhiều vận động viên khẳng định bản lĩnh ở các đấu trường khu vực và quốc tế. Việc đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao.