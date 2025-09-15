Uống nước trước khi ngủ có ngừa đột quỵ?

(VTC News) -

Không ít người duy trì thói quen uống một ly nước trước khi đi ngủ với niềm tin rằng điều này có thể giúp làm loãng máu, từ đó ngăn ngừa đột quỵ trong khi ngủ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa việc uống nước trước khi ngủ và nguy cơ đột quỵ.

Nước có vai trò thiết yếu trong cơ thể, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy và duy trì hoạt động ổn định của các tế bào. Khi thiếu nước, máu có thể trở nên cô đặc, khối lượng máu lưu thông giảm, dẫn đến áp lực cho hệ tuần hoàn.

Trong một số trường hợp, cơ thể sẽ ưu tiên cung cấp máu cho tim và não, có thể gây ra cảm giác đau cơ, mệt mỏi hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền.

Nhiều người duy trì thói quen uống một ly nước trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, đột quỵ là bệnh lý phức tạp với nhiều yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, bệnh tim mạch, tiểu đường, hút thuốc, lối sống thiếu vận động, tuổi tác và yếu tố di truyền. Vì vậy, việc chỉ dựa vào thói quen uống nước trước khi ngủ để phòng đột quỵ là không đủ và có phần hiểu sai về vai trò của nước.

Thực tế, bổ sung nước đều đặn suốt cả ngày - không chỉ trước khi đi ngủ – mới là chìa khóa giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng. Mỗi người nên uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động.

Trước khi ngủ khoảng 30-60 phút, có thể uống 150-200 ml nước để tránh tình trạng khát hoặc khô miệng khi ngủ. Sau khi thức dậy, một cốc nước ấm sẽ giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng và hỗ trợ lưu thông máu.

Nước cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như bảo vệ tủy sống và các khớp, giữ ẩm cho mô mềm, hỗ trợ hệ tiêu hóa và bài tiết. Nước bọt - có vai trò bắt đầu quá trình tiêu hóa - cũng cần đủ nước để tiết ra enzyme hỗ trợ phân giải thức ăn.

Khi cơ thể đủ nước, gan, thận và ruột có thể hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc. Nước giúp phòng ngừa táo bón, điều hòa nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy trao đổi chất và làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận nhờ khả năng pha loãng nước tiểu.

Đối với phụ nữ mang thai, nước càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lượng ối ổn định, giảm nguy cơ táo bón thai kỳ và hỗ trợ quá trình tạo sữa sau sinh. Ngoài ra, uống nước đúng cách trước bữa ăn còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Mặc dù uống nước không phải là "liều thuốc" chống đột quỵ, nhưng việc duy trì đủ lượng nước mỗi ngày góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Thay vì kỳ vọng vào một biện pháp đơn lẻ, mỗi người cần kết hợp lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh lý khác.