Nữ sinh 20 tuổi đi không vững, nhập viện mới biết bị đột quỵ

(VTC News) -

Khoảng 4-5 ngày trước khi phát hiện bệnh, cô gái 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội có biểu hiện bất thường như khó điều khiển tay, không bấm được điện thoại. Cô gái chủ quan không đi khám.

Đến khi tay không thể viết, đi lại loạng choạng, người này mới được gia đình đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả thăm khám chẩn đoán cô bị nhồi máu não và hẹp động mạch cảnh trong hai bên.

Theo TS.BS Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, những triệu chứng thần kinh thoáng qua như tê, yếu chi, nói khó, mờ mắt kéo dài vài phút rồi tự biến mất chính là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), có vai trò báo động sớm nhưng thường bị người bệnh bỏ qua.

Bệnh nhân còn có bệnh lý bẩm sinh về hệ hẹp mạch máu não nhưng không hề hay biết. Hơn nữa tình trạng béo phì và sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong suốt một năm là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây nhồi máu não.

Đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng. (Ảnh minh hoạ: Pexels)

Nhờ điều trị tích cực và phục hồi chức năng, bệnh nhân dần hồi phục, có thể quay lại trường học, viết bài thi. Cô cũng duy trì tái khám định kỳ và thay đổi lối sống (giảm cân) để phòng ngừa tái phát.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Anh, đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng, chiếm khoảng 10% các ca khám và điều trị tại bệnh viện. Thậm chí có bệnh nhân chỉ 19-20 tuổi.

Nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ thường liên quan đến lối sống thiếu khoa học. Chế độ ăn uống không kiểm soát, nhiều dầu mỡ, đồ chế biến sẵn, thói quen ăn đêm dẫn đến rối loạn mỡ máu.

Người béo phì, lười vận động, ngồi máy tính nhiều cũng là đối tượng nguy cơ cao. Ngoài ra, việc lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử cũng làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ.

Với nữ giới, việc sử dụng thuốc tránh thai liều cao kéo dài, đặc biệt các chế phẩm có estrogen liều cao, có thể làm tăng nguy cơ đông máu, gây tắc mạch máu não.

Đặc biệt, người trẻ thường chủ quan, không nghĩ mình có thể mắc các bệnh này. Điều này khiến bệnh tiến triển âm thầm, khi được phát hiện thì đã muộn, để lại những biến chứng nặng nề.

Đột quỵ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu được phát hiện sớm trong 5 giờ đầu, bệnh nhân có thể được can thiệp bằng phương pháp tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông. Trong vòng 24 giờ đầu, có thể áp dụng biện pháp hút cục máu đông. Nhờ đó, bệnh nhân có cơ hội phục hồi tốt hơn.

Đột quỵ không chỉ có nguy cơ tử vong mà còn để lại nhiều di chứng nặng nề như liệt tay chân, rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân có thể phải sống thực vật hoặc nằm một chỗ suốt đời, tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Điều này khiến đột quỵ ở người trẻ còn nghiêm trọng hơn so với người cao tuổi.

Triệu chứng đột quỵ ở người trẻ không khác nhiều so với người cao tuổi. Các dấu hiệu dễ nhận thấy là méo miệng, một tay thõng xuống, không giơ lên được hoặc nói ngọng, nói lớ. Khi phát hiện những dấu hiệu này, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Để phòng ngừa đột quỵ, bác sĩ Thế Anh khuyên mỗi người nên xây dựng lối sống khoa học: ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ và đồ chế biến sẵn. Hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Cần tăng cường vận động, đặc biệt với những người có tiền sử huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh nền.