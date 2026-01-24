U23 Việt Nam vượt chỉ tiêu: Hơn U23 Indonesia đỉnh cao, chỉ thua lứa Quang Hải

(VTC News) -

U23 Việt Nam kết thúc giải U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba chung cuộc. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng bằng loạt luân lưu hoàn hảo (hoà 2-2 sau 120 phút, thắng luân lưu 7-6). Đây là thành tích tốt thứ hai của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong lịch sử giải đấu cấp độ U23.

Chỉ có 2 đội tuyển Đông Nam Á từng lọt vào top 4 của giải châu lục là U23 Việt Nam (2 lần) và U23 Indonesia. Trong đó, đỉnh cao của Indonesia diễn ra vào năm 2024 với vị trí thứ tư dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Với dàn tuyển thủ quốc gia, nhiều cầu thủ lai dòng máu châu Âu, đội tuyển xứ vạn đảo lọt vào vòng bán kết, sau đó xếp hạng tư và giành quyền tham dự trận play-off tranh suất dự Olympic (thua Guinea Xích đạo).

U23 Việt Nam vượt chỉ tiêu tại giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam tại giải lần này cũng lọt vào đến vòng bán kết và thua U23 Trung Quốc. Đây cũng là thất bại duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại giải đấu. Với việc đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam vượt thành tích của U23 Indonesia cách đây 2 năm.

Đội tuyển Đông Nam Á duy nhất trong lịch sử có thành tích tốt hơn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 chính là thế hệ đàn anh Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng năm 2018 (á quân).

Trước khi tham dự giải đấu, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ là vượt qua vòng bảng. Do đó, vị trí thứ ba là thành công vượt chỉ tiêu của U23 Việt Nam. Đây cũng là thành tích khép lại hành trình của lứa cầu thủ sinh năm 2003-2004 ở lứa tuổi U23.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội cùng lứa thành công rực rỡ ở các giải đấu nhóm tuổi này. Họ giành chức vô địch Đông Nam Á, SEA Games 33 và huy chương đồng châu Á trong vòng hơn nửa năm. Một số thành viên trong đội hình thậm chí từng vào đến tứ kết giải U23 châu Á 2024 và giành huy chương đồng SEA Games 32.

So với thế hệ Quang Hải, Công Phượng, U23 Việt Nam hiện tại chỉ thiếu thành tích vào bán kết ASIAD (Asian Games, Á vận hội). Văn Khang, Đình Bắc không có cơ hội làm điều này bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội U21 tham dự ASIAD tại Nhật Bản năm nay.