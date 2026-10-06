Tuấn 'Thần đèn': 'Công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi'

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần đèn”) cùng các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kê biên tài sản gồm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gắn liền với đất của Tuấn “Thần đèn”. Bị can này cũng nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Tuấn “HD” ( Trịnh Văn Tuấn, SN 1983), thành viên góp vốn Công ty ALMA cũng bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 9,17 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn “HD” còn nộp thêm 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Trịnh Xuân Thành (SN 1982, thành viên góp vốn Công ty ALMA) nộp 5 tỷ đồng; bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) nộp 660 triệu đồng...

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Quân là thủ quỹ Công ty ALMA, được Nguyễn Anh Tuấn thuê để quản lý thu, chi tiền mặt, giao dịch tiền ngân hàng liên quan đến các mỏ và công ty của Tuấn.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn.

Đối với hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Quân được Nguyễn Anh Tuấn giao tiếp nhận, quản lý toàn bộ nguồn tiền bán hàng, gồm tiền theo giá trị hóa đơn và khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Hàng ngày, các khoản thu, chi được Quân tự ghi ra giấy hoặc nhờ một số người khác ghi giúp. Cuối ngày, Quân cộng tổng tiền thu, tiền chi, xác định số tồn quỹ rồi báo cho Nguyễn Anh Tuấn biết. Những tờ giấy ghi chép sau đó được cất trong két sắt.

Khoảng 3 ngày trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét, Nguyễn Anh Tuấn gọi điện cho Quân.

Theo lời khai được nêu trong kết luận điều tra, Tuấn nói: “Đợt này công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi”.

Sau cuộc gọi, Quân khai đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu, chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA và chứng từ ghi nhận những khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Theo kết luận điều tra, cách thức thu tiền ngoài hóa đơn tại Công ty ALMA được tổ chức trong quá trình bán đất khai thác từ mỏ Tượng Sơn.

Sau khi công ty bắt đầu khai thác mỏ từ tháng 7/2024, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn bị cáo buộc thống nhất việc thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế.

Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, lượng khoáng sản bán ra không được hạch toán mà bị để ngoài sổ sách kế toán.

Chủ trương trên sau đó được Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với các nhân viên kế toán để thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất, những người phụ trách sẽ thỏa thuận về số lượng, đơn giá thực tế và giá trị ghi trên hóa đơn. Hàng ngày, số liệu thực tế về lượng đất bán, công nợ của từng khách hàng được tập hợp, theo dõi, trong đó có dữ liệu lưu trên USB của nhân viên kế toán.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định đối với phần tiền chênh giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng được hướng dẫn mang tiền đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn tại TP Thanh Hóa để giao trực tiếp cho Lê Văn Quân.

Còn tiền bán đất không xuất hóa đơn được một người khác nhận trực tiếp từ khách hàng tại mỏ, sau đó chuyển qua những người liên quan trước khi giao cho Quân quản lý.

Việc sử dụng các khoản tiền trên, theo kết luận điều tra, do Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA là hơn 7,616 tỷ đồng.

Lời khai của 53 khách hàng mua đất cũng được cơ quan điều tra thu thập. Trong đó, 44 người khai muốn mua được đất phục vụ các dự án, công trình nên phải chấp thuận yêu cầu của Công ty ALMA về việc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế mua bán.

Một nhân viên bất động sản còn khai đã giúp thủ quỹ Quân nhận tiền từ 12 khách hàng mua đất của Công ty ALMA, tổng cộng hơn 1,42 tỷ đồng. Người này khai khi nhận tiền không biết đây là khoản chênh giữa giá mua bán thực tế và giá trên hóa đơn.

Ngoài lời khai, cơ quan điều tra thu giữ và trích xuất dữ liệu điện tử từ USB của nhân viên kế toán Công ty ALMA.

Dữ liệu này thể hiện riêng từ tháng 3 đến hết tháng 4/2025, khối lượng đất khai thác thực tế tại mỏ Tượng Sơn là 446.223m³, trong khi khối lượng Công ty ALMA kê khai với cơ quan thuế chỉ 197.740m³.

Kết quả điều tra xác định Công ty ALMA đã để ngoài sổ sách, không kê khai thuế, phí đối với 78.483,98m³ đất, đồng thời để ngoài sổ sách khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn hơn 7,616 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, gồm thiệt hại liên quan khoản tiền ngoài hóa đơn và phần khoáng sản không được kê khai theo quy định.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đối với hành vi bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; các bị can khác được xác định có vai trò giúp sức ở những mức độ khác nhau.

Chi tiết cuộc gọi yêu cầu hủy giấy tờ, theo nội dung kết luận điều tra, xuất hiện trong chính lời khai của thủ quỹ Lê Văn Quân. Cùng với dữ liệu USB, lời khai khách hàng và tài liệu kế toán, đây là một trong những tình tiết được cơ quan điều tra sử dụng để làm rõ cách thức quản lý dòng tiền và khoản doanh thu bị cáo buộc để ngoài sổ sách tại Công ty ALMA.