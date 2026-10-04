Đàn em của Tuấn 'Thần đèn' bị cán bộ Sở NN&MT Thanh Hoá lừa 660 triệu đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA, Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn “Thần Đèn”), thành viên góp vốn Công ty ALMA, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị đề nghị truy tố về 3 tội danh trên có Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987), Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistics và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức Long “Pheo”), cựu Giám đốc Công ty ALMA.

Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987), chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu vụ án, năm 2023, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) có văn bản gửi UBND các tỉnh để lấy ý kiến về các tài liệu liên quan.

Ngày 25/10/2023, Hoàng Văn Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) nhằm lấy ý kiến các sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan. Sau đó, Phú có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, tham mưu dự thảo văn bản để UBND tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý.

Bị can Tuấn “Thần Đèn”, tức Nguyễn Anh Tuấn.

Giữa năm 2024, Hoàng Văn Phú bị cáo buộc chủ động gọi điện, gặp Trịnh Văn Tuấn và đưa ra thông tin gian dối rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Phú đề nghị Tuấn cung cấp thông tin về các khu vực mỏ đang quan tâm để kiểm tra, tìm cách đưa ra khỏi quy hoạch.

Đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng mỗi mỏ. Tuấn đồng ý, nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực theo vị trí tọa độ, trong đó có 3 khu vực mà Tuấn và người quen đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đang chờ hoàn tất thủ tục cấp giấy phép khai thác.

Trong quá trình trao đổi, Phú thông báo các vị trí Tuấn gửi đều nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Phú nhiều lần nói đã ra Hà Nội làm việc với các cơ quan chức năng để giúp đưa những vị trí này ra khỏi quy hoạch.

Ngày 10/8/2024 và 10/9/2024, Tuấn hai lần đưa tổng cộng 500 triệu đồng cho Phú, mỗi lần 250 triệu đồng, tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp ở Thanh Hóa.

Sau đó, Phú gửi cho Tuấn quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia nhưng không cung cấp bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu Tuấn đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Tin tưởng Phú, cuối tháng 11 và trong tháng 12/2024, Tuấn tiếp tục đưa cho Phú 160 triệu đồng. Trong đó, một lần Tuấn đưa 100 triệu đồng tiền mặt tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp; ngày 23/12/2024, Tuấn chuyển khoản 60 triệu đồng vào tài khoản của Phú.

Theo kết quả điều tra, trong 11 vị trí mỏ do Trịnh Văn Tuấn gửi, có 3 khu vực nằm trong quy hoạch và sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này căn cứ vào các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành năm 2017 và 2020.

Đối với 8 vị trí còn lại, kết quả điều tra xác định các khu vực này không nằm trong quy hoạch và không thuộc diện điều chỉnh theo quyết định của Thủ tướng.

Theo lời khai của Hoàng Văn Phú, bị can không có thẩm quyền và cũng không tác động đến việc điều chỉnh quy hoạch 11 vị trí mỏ của Trịnh Văn Tuấn.

Phú khai chỉ trao đổi, cung cấp thông tin để Tuấn tin tưởng giao tổng cộng 660 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Phú nhận thức hành vi của mình vi phạm pháp luật và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Đối với Trịnh Văn Tuấn, cơ quan điều tra xác định bị can đã đưa 660 triệu đồng cho Hoàng Văn Phú do tin rằng Phú có thẩm quyền điều chỉnh, đưa 11 khu vực mỏ của Tuấn và các cá nhân khác ra khỏi quy hoạch.

Hành vi của Tuấn có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định Phú là người chủ động liên hệ, đưa ra thông tin gian dối khiến Tuấn tin tưởng và giao tiền.

Mặt khác, trong quá trình điều tra, Tuấn đã có đơn tố cáo Phú trước khi hành vi vi phạm bị phát hiện. Căn cứ khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, quy định người đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác có thể được miễn trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trịnh Văn Tuấn về hành vi Đưa hối lộ.