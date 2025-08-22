Lâm Đồng chỉ đạo xử lý khẩn cấp tình trạng quả đồi sạt lở, đe doạ khu dân cư

(VTC News) -

Quả đồi sạt lở uy hiếp khu dân cư ở thôn Păng Tiêng. Ảnh: THIÊN TRANG

Liên quan đến vụ quả đồi ở thôn Păng Tiêng sạt lở nghiêm trọng uy hiếp khu dân cư bên dưới khiến hàng chục hộ dân lo lắng, ngày 22/8, UBND phường Langbiang - Đà Lạt cho biết, sau khi báo điện tử VTC News phản ánh về tình trạng sạt lở taluy dương đồi thông tại tổ dân phố Păng Tiêng, đơn vị này chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người dân.

Cây cối đổ ngã hàng loạt khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: THIÊN TRANG

Theo đó, phường Langbiang - Đà Lạt đề nghị Công an phường Langbiang - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường Langbiang - Đà Lạt phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng đến hiện trường trong trường hợp xảy ra mưa lớn.

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Langbiang - Đà Lạt được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, các thôn, tổ dân phố tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân. UBND phường Langbiang - Đà Lạt cũng giao đơn vị này đề xuất các biện pháp xử lý khẩn cấp đối với khu vực xảy ra sạt lở.

Trước đó, ngày 20/8, Báo Điện tử VTC News đưa tin, những ngày qua, người dân ở thôn Păng Tiêng và các phương tiện đi qua tỉnh lộ 721 rất lo lắng khi quả đồi lớn gần đó sạt lở nghiêm trọng đe dọa mất an toàn khu dân cư.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực quả đồi bị sạt lở có chiều dài khoảng 100m, cao khoảng 50m nằm cạnh tỉnh lộ 721 và khu vực dân cư sinh sống. Sau nhiều ngày mưa lớn, gần 1/3 thân đồi đã bị khoét sâu, hàng trăm mét khối đất đá trượt xuống, cây thông bật gốc. Khối lượng đất đá còn lại trên sườn đồi ước tính lên đến hàng trăm nghìn m3 nếu đổ xuống thì rất nguy hiểm. Đặc biệt là vào ban đêm và khi mưa lớn xảy ra.

