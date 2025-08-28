Cận cảnh gần 3.800 căn hộ tái định cư giữa 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp được đấu giá

Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh, TP.HCM) rộng 38,4 ha, thuộc chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm, đã hoàn thành từ năm 2015. Trong tổng số khoảng 8.500 căn hộ, TP.HCM đã bố trí 2.924 căn cho người dân tái định cư. Số còn lại gồm 5.626 căn, trong đó 3.790 căn sẽ được đưa ra đấu giá để thu hồi vốn Nhà nước, phần còn lại do thành phố quản lý và sử dụng theo kế hoạch sau này.