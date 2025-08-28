Cận cảnh gần 3.800 căn hộ tái định cư giữa 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp được đấu giá

Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh, TP.HCM) rộng 38,4 ha, thuộc chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm, đã hoàn thành từ năm 2015. Trong tổng số khoảng 8.500 căn hộ, TP.HCM đã bố trí 2.924 căn cho người dân tái định cư. Số còn lại gồm 5.626 căn, trong đó 3.790 căn sẽ được đưa ra đấu giá để thu hồi vốn Nhà nước, phần còn lại do thành phố quản lý và sử dụng theo kế hoạch sau này.
Nhiều năm qua, TP.HCM liên tục đưa 3.790 căn hộ tái định cư ra đấu giá nhằm thu hút nhà đầu tư và thu hồi vốn cho ngân sách. Tuy nhiên, sau 4 lần rao bán, các phiên đấu giá đều bất thành.
Nguyên nhân chính được cho là mức giá khởi điểm quá cao so với mặt bằng chung thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt. Thêm vào đó, sau nhiều năm bỏ hoang, chất lượng căn hộ xuống cấp, làm giảm sức hấp dẫn và khiến việc chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn.
Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM đã công bố kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư trong khu tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Đây là số căn hộ được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, nên việc bán đấu giá sẽ thực hiện theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
Theo phương án vừa được công bố, TP.HCM sẽ chia 3.790 căn hộ tái định cư thành hai khối để đấu giá, gồm 2.220 căn tại các block R1, R2, R3 và 1.570 căn tại các block R4, R5. Toàn bộ số căn hộ này sẽ được bán với mục đích sử dụng làm nhà ở thương mại.
TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đơn vị chủ trì, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng UBND phường An Khánh khẩn trương phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn chung cư nói trên.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều hạng mục trong khu cao ốc này đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ trống. Gạch ốp tường bong tróc, sơn tường nứt nẻ, loang lổ, làm giảm đáng kể giá trị công trình.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu tái định cư cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Do không có người ở suốt nhiều năm, khu cao ốc trở nên hoang vắng. Hành lang, lối đi chung và cầu thang phủ đầy bụi bẩn, mạng nhện giăng kín, nhiều khu vực còn bị rào chắn, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, TP.HCM đã trưng dụng một số tòa nhà trong khu tái định cư làm bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị và cách ly.
Sau khi đại dịch kết thúc, bệnh viện dã chiến giải thể, toàn bộ khu tái định cư lại rơi vào cảnh hoang vắng, không một bóng người.
Liên quan đến kế hoạch đấu giá lần 5, TP.HCM yêu cầu việc đấu giá 3.790 căn hộ phải được thực hiện đồng bộ với tiến độ các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng như phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Ngoài ra, TP.HCM nhấn mạnh việc đấu giá cần gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và khai thác tài sản công, đồng thời bảo đảm cân đối nguồn lực. Thành phố yêu cầu triển khai khẩn trương để tránh lãng phí, thất thu ngân sách và kiên quyết không để tình trạng chậm trễ, kéo dài tái diễn.
