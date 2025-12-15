Từ những ngày tự nghi ngờ bản thân đến học bổng danh giá của Chính phủ Ireland

(VTC News) -

Cô gái sinh năm 1999 bật khóc, chạy ra báo tin cho gia đình sau nhiều tháng chờ đợi và cả những giai đoạn tự nghi ngờ chính mình.

Với Phương Linh, đó không chỉ là thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần Chính phủ Ireland (GOI-IES), mà còn là sự ghi nhận cho hành trình rẽ hướng bền bỉ trong lĩnh vực giáo dục.

Học bổng do Chính phủ Ireland cấp, mỗi năm chỉ trao khoảng 60 suất cho sinh viên quốc tế trong tổng số gần 6.000 hồ sơ nộp về từ khắp thế giới, với tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1%. Đồng Phương Linh trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Giáo dục (MEd in Digital Leadership in Education tại Mary Immaculate College), Đại học Limerick (University of Limerick - UL) - chương trình đòi hỏi ứng viên không chỉ có nền tảng học thuật mà còn cần kinh nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển rõ ràng trong giáo dục.

Đồng Phương Linh chụp tại Galway, Ireland, hồi tháng 9/2025.

Ngoài ra, Linh cũng nhận được thư mời nhập học và học bổng 50% học phí từ một số trường đại học tại Anh và Ireland, trong đó có Sheffield Hallam University, University College Dublin - trường xếp thứ 2 Ireland, và thư mời nhập học từ University College London (UCL), trường đại học xếp hạng số 1 thế giới về lĩnh vực giáo dục.

Rẽ hướng từ kinh tế sang giáo dục

Đồng Phương Linh tốt nghiệp Á khoa ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 7/2021. Như nhiều sinh viên Ngoại thương khác, định hướng ban đầu của cô là làm việc trong lĩnh vực ngân hàng hoặc doanh nghiệp.

Bước ngoặt đến vào năm thứ hai đại học, khi Linh tham gia một dự án dạy tiếng Anh cho trẻ em tại khu vực nông thôn. Những buổi đứng lớp đầu tiên, trước các học sinh còn nhiều thiếu thốn về điều kiện học tập nhưng giàu sự háo hức với tri thức, khiến Linh bắt đầu nhìn giáo dục bằng góc nhìn khác.

“Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ niềm vui của việc được dạy học truyền đạt kiến thức và tạo ra một thay đổi, dù là rất nhỏ, trong cuộc sống của người khác”, Linh chia sẻ. Song song với đó, Linh tham gia giảng dạy STEM cho câu lạc bộ Robotics tại TH School. Môi trường giáo dục hiện đại, nơi học sinh học thông qua trải nghiệm, công nghệ và sáng tạo, giúp cô nhận ra niềm yêu thích thực sự với việc đứng lớp, đồng hành cùng người học và chứng kiến sự tiến bộ của họ qua từng ngày.

Phương Linh (giữa) đảm nhận công việc thực tập giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Ukraina tại Ireland, hồi tháng 11/2025.

Sau khi tốt nghiệp, Linh quyết định rẽ hướng hoàn toàn. Thay vì theo đuổi con đường kinh tế - tài chính như dự định ban đầu, cô lựa chọn quay lại với giáo dục, làm giáo viên tiếng Anh, tham gia xây dựng giáo trình, đào tạo giáo viên và đảm nhiệm vai trò quản lý học thuật tại các cơ sở giáo dục. Quá trình làm việc thực tế giúp Linh hiểu rõ hơn những thách thức của giáo viên và người học trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ.

Khi công nghệ trở thành mối quan tâm trung tâm

Từ năm 2023, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ bắt đầu tác động rõ nét đến giáo dục, Linh dành nhiều thời gian nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Cô chủ động thử nghiệm các công cụ AI trong lớp học, đồng thời chia sẻ trải nghiệm, góc nhìn cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Threads.

Những bài viết này nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng giáo viên, học sinh, trở thành động lực để Linh tiếp tục đào sâu hướng đi công nghệ giáo dục. Hướng nghiên cứu và thực hành này sau đó được Linh phát triển thành các dự án và công trình cụ thể.

Cô có bài nghiên cứu về ứng dụng AI trong dạy và học tiếng Anh, được chấp nhận trình bày tại VietTESOL 2025 - hội thảo quốc tế lớn nhất Việt Nam về giảng dạy tiếng Anh, và tiếp tục được mời trình bày ở "IATEFL 2026" tại Brighton, Vương quốc Anh, một trong những hội thảo học thuật uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Linh còn tham gia thiết kế chương trình học tích hợp công nghệ, đào tạo giáo viên trong môi trường số, cố vấn cho chương trình TEDxYouth Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), tham gia Diễn đàn trực tuyến Châu Á - Thái Bình Dương về Global Citizenship Education, cùng các chương trình giao lưu quốc tế tại Thái Lan và Nhật Bản. Chuỗi hoạt động này, theo đánh giá của Linh, không nhằm “làm đẹp hồ sơ”, mà phản ánh một hành trình nghề nghiệp nhất quán xoay quanh giáo dục và công nghệ.

Phương Linh (trái, ngoài cùng) chụp cùng bạn bè tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày bay từ Việt Nam sang Ireland, hồi tháng 9/2025.

Chia sẻ về bí quyết chinh phục học bổng, Phương Linh cho rằng không có yếu tố đơn lẻ nào mang tính quyết định. “Điểm số là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là sự kết hợp giữa học thuật, trải nghiệm thực tiễn và một định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhất quán trong thời gian dài”, Linh nói.

Trong bài luận gửi hội đồng tuyển sinh và học bổng, Linh không tập trung liệt kê thành tích cá nhân, mà xây dựng câu chuyện xoay quanh tác động giáo dục và mối liên kết lâu dài giữa Ireland và Việt Nam.

Cô nhấn mạnh giá trị hai chiều của học bổng, vừa giúp cá nhân phát triển năng lực lãnh đạo giáo dục và chuyên môn công nghệ giáo dục, vừa tạo tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao tri thức sau khi tốt nghiệp. Phương Linh được cấp 100% học phí và trợ cấp sinh hoạt 10.000 euro (300 triệu đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, theo Linh, giá trị lớn nhất không nằm ở con số tài chính, mà ở sự công nhận dành cho con đường mà cô đã kiên định lựa chọn.

ThS. Lê Thanh Thủy, giảng viên Khoa Tiếng Anh Thương mại, Trường ĐH Ngoại thương viết trong thư giới thiệu, đánh giá Đặng Phương Linh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất cô từng giảng dạy, "nổi bật bởi tư duy phản biện, tinh thần tự học và cam kết theo đuổi chất lượng học thuật ở mức cao nhất".

Ước mơ của Linh là trở thành một nhà đào tạo giáo viên và nhà lãnh đạo giáo dục, góp phần nâng cao năng lực số cho giáo viên và người học tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong tương lai gần, cô dự định tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và tham gia các dự án giáo dục có tác động tích cực cho cộng đồng. Với Linh, học bổng không phải là điểm kết thúc, mà là bước tiếp theo trên con đường cô đã chọn từ rất sớm: tạo ra những thay đổi bền vững cho giáo dục thông qua công nghệ và con người.