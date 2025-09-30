(VTC News) -

Hạng Thị Sinh sinh năm 2003 tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (cũ) nay là xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. Gia đình Sinh có 6 anh chị em, ông bà nội mất từ khi bố cô mới 5 tuổi.

“Bố mẹ quanh năm gắn với nương rẫy, làm đủ nghề để lo từng miếng ăn, cái mặc cho tụi em. Ngày xưa mỗi lần mang đèn dầu đi bán xa 30km từ sáng tới tối mới được lãi tổng 15 nghìn đồng một ngày”, Sinh chia sẻ.

Bố Sinh hiểu việc không học khổ thế nào nên luôn nghĩ cách kiếm tiền nuôi các con đi học. Từ cô bé miền núi với hoàn cảnh thiếu thốn đến tấm vé danh giá đặt chân tới thủ đô Bắc Kinh là hành trình không dễ dàng của Hạng Thị Sinh.

Ở bậc thạc sĩ, Sinh chỉ ứng tuyển duy nhất một ngôi trường mơ ước, phù hợp với định hướng phát triển của cô. Sinh còn nhớ rất rõ, khoảng 9h ngày 14/7, cô cầm điện thoại trên tay nhưng không dám mở email, vì sợ sẽ trượt. Lúc đó, bố Sinh đứng cạnh, nhẹ nhàng an ủi: “Con làm được mà”.

Khi mở email nhìn thấy kết quả chúc mừng trúng tuyển bậc Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương Bắc Kinh, kèm học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc, Sinh hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Hạng Thị Sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc Mông.

Tuy nhiên, Sinh cũng lo lắng khi đi học, ở nhà không còn ai phụ giúp bố mẹ về tài chính, trong khi hai em trai của em cũng mới bước vào đại học. Với gia đình sống chủ yếu nhờ làm nương rẫy, đó thật sự là áp lực lớn. Tuy nhiên, cô gái Mông luôn tin rằng kiến thức chính là con đường có thể thay đổi vận mệnh.

Học bổng Sinh nhận được là Học bổng CIS B (Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế) - học bổng toàn phần bao gồm: miễn toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm y tế, và trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng).

Năm lớp 12, Sinh từng chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học Trung Quốc, nhưng vì cô học cấp 3 tại Trường Vùng Cao Việt Bắc ở Thái Nguyên, nên việc đi lại làm hồ sơ rất khó khăn. Một thân một mình tự tìm hiểu, tự lo liệu mọi thủ tục, lại không có ai hỗ trợ, cộng thêm dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến việc hoàn tất giấy tờ càng gian nan nên Sinh đành tạm gác lại giấc mơ.

Cô quyết định học ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên để trau dồi nền tảng ngôn ngữ vững chắc chuẩn bị cho những bước đi xa hơn. Tại đây, Sinh nỗ lực học tập rèn luyện và đạt được những thành tích nổi bật.

Cùng lúc, cô lên kế hoạch sớm tìm học bổng phù hợp, xin thư giới thiệu từ thầy cô, ôn luyện và thi chứng chỉ HSK, đồng thời rèn luyện tiếng Trung qua việc đọc sách, nghe podcast, giao tiếp với người bản xứ, cũng như tìm hiểu văn hóa – lịch sử hai nước Việt – Trung, quyết tâm chinh phục con đường du học bằng nỗ lực của chính mình.

Hạng Thị Sinh nhận giấy khen Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Đại học tại trung tâm Hội nghị, ĐH Thái Nguyên, năm học 2023 - 2024.

Quá trình đó, nữ sinh gặp khó khăn lớn nhất là thiếu thông tin và kinh nghiệm làm thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc cân bằng giữa học tập và chuẩn bị hồ sơ cũng không dễ dàng.

“Có những đêm em ngồi đến 2–3 giờ sáng đọc đi đọc lại một đoạn văn tiếng Trung mà vẫn không hiểu. Mệt mỏi, em chỉ biết ôm sách khóc trong im lặng, tự hỏi: Liệu mình có đủ khả năng không? Liệu giấc mơ du học có quá xa vời không?”, Sinh kể. Cô gái Mông còn phải đối mặt với những định kiến từ người xung quanh. Không ít lần Sinh chạnh lòng khi nghe lời can ngăn "con gái học nhiều để làm gì, rồi cũng lấy chồng thôi” từ họ hàng và xóm giềng.

Để đạt mục tiêu, em kỷ luật bản thân với thời gian biểu chặt chẽ. Ban ngày lên lớp, buổi tối tự học và dạy thêm tiếng Trung online, cuối tuần tìm tài liệu, luyện đề HSK. Chính từng giọt nước mắt, từng lần gục đầu vì mệt mỏi, rồi lại đứng dậy đi tiếp, đã rèn nên sự bền bỉ và quyết tâm để cô gái Mông giành được tấm vé bước vào một ngôi trường hàng đầu Trung Quốc.

Sinh đã đặt chân đến Bắc Kinh và theo học ngành Tài chính tại Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương Bắc Kinh. Những ngày đầu nơi đất khách không tránh khỏi khó khăn, xa gia đình, thiếu vắng người thân bạn bè bên cạnh, Sinh cố gắng thích nghi với môi trường học tập khá áp lực. Hơn nữa, việc học trái ngành cũng buộc cô phải nỗ lực nhiều hơn bình thường.

Ước mơ lớn nhất của Sinh là trở thành giảng viên trong lĩnh vực Kinh tế Tài chính, nơi có thể truyền lại kiến thức cho sinh viên và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, Sinh nhận ra rằng, đôi khi chỉ hành động nhỏ cũng có thể mở ra cả cánh cửa lớn cho các em nhỏ vùng cao.

Ông Hạng Kháy Lù, bố của Sinh chia sẻ, trong mắt bố mẹ, Sinh luôn là người đáng tin cậy và bản lĩnh. “Tôi và vợ không biết chữ, chưa từng được đi học, nên hầu hết những quyết định quan trọng trong gia đình, từ việc Sinh và các em có được đi học hay không, học ở đâu, chọn ngành gì, đều do con gái định hướng”, ông Lù tâm sự.

Cô Đỗ Thị Thúy Hà, Phó Trưởng khoa Khoa Tiếng Trung, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên cho biết, điều cô đặc biệt ấn tượng với Sinh là nỗ lực không chùn bước và định hướng rõ ràng.

Sinh (trái, ngoài cùng) chụp cùng bố mẹ và các em tại nhà ở thôn Bản Phố, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (mới), hồi tháng 1/ 2025.

Nhìn lại chặng đường của mình, Sinh nhận ra rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Hạng Thị Sinh muốn nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ chỉ vì khó khăn trước mắt. Cô tin xuất phát điểm có thể thấp, nhưng nếu kiên trì, kỷ luật và tin tưởng vào bản thân, bạn chắc chắn sẽ đi xa.

Cô gái Việt luôn thầm nhủ: “Người Mông hay bất kỳ ai đều có thể vươn ra thế giới”.