Cô gái 10X chinh phục 4 học bổng thạc sĩ quốc tế

(VTC News) -

Tháng 6/2025, Nguyễn Thị Kiều Quy được trao học bổng toàn phần theo chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định, bậc thạc sĩ. Cô đang theo học chương trình Instruction of English as a Foreign Language (Giảng dạy Tiếng Anh như một Ngoại ngữ) tại Đại học Eötvös Loránd.

Học bổng Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum - SH) là chương trình học bổng chính phủ được Chính phủ Hungary cấp cho sinh viên quốc tế, có giá trị toàn phần, bao gồm miễn 100% học phí và hỗ trợ chi phí làm visa, sinh hoạt, di chuyển cùng bảo hiểm y tế trong suốt thời gian học tập.

Nữ sinh xuất sắc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: NVCC)

"Giáo dục xuất phát từ lòng nhân ái"

Trong hai năm đầu theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Kiều Quy tự nhận mình là sinh viên "bình thường", chưa có nhiều thành tích học tập nổi bật và không thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Sự khiêm tốn trong kết quả và trải nghiệm khiến cô cảm thấy thiếu tự tin về năng lực của mình, nhất là khi so sánh với những bạn học năng động và đạt nhiều thành tích trong cùng môi trường.

Trong quãng thời gian học trực tuyến vì dịch COVID-19, Kiều Quy nhận ra bản thân cần có sự thay đổi để phát triển toàn diện hơn. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cô đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện tại Hanoi Free Private Tour Guide. Trải nghiệm này trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp cô mở rộng góc nhìn, nâng cao khả năng giao tiếp và dần thay đổi cách nhìn nhận về bản thân thông qua quá trình tiếp xúc, trao đổi với bạn bè quốc tế.

Từ những trải nghiệm đầu tiên khi tham gia hoạt động tình nguyện, Kiều Quy bắt đầu ấp ủ mong muốn được mở rộng hiểu biết và “bước ra thế giới”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cô chủ động đăng ký tham gia nhiều chương trình học trao đổi ngắn hạn quốc tế. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng khi cô liên tiếp thất bại ở 14 chương trình trước khi đạt được cơ hội như mong đợi.

May mắn mỉm cười với Kiều Quy khi trở thành một trong sáu tình nguyện viên được chọn tham gia dự án Global Classroom, thuộc chương trình Global Volunteer của AIESEC in Vietnam (chi nhánh của AIESEC - Tổ chức thanh niên quốc tế phi chính phủ). Đây là dự án giáo dục hướng đến việc giảng dạy và hỗ trợ học tập cho trẻ em tại các vùng nông thôn của Nepal trong vòng 6 tuần.

Tại Nepal, Kiều Quy giảng dạy môn Toán và Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 10. Trải nghiệm trong môi trường dạy học còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và được tiếp xúc với những học sinh nhỏ tuổi, ham học đã giúp cô thay đổi cách nhìn về nghề giáo, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế và củng cố kiến thức chuyên môn.

"Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là sự thấu hiểu, lòng nhân ái và sự bao dung", Kiều Quy chia sẻ.

Chuyến đi tại Nepal giúp Kiều Quy thay đổi cách nhìn nhận về nghề giáo (Ảnh: NVCC)

Sau chuyến hành trình tại Nepal, Kiều Quy tiếp tục có mặt tại Jakarta (Indonesia) để tham gia chương trình ASEAN Youth Exchange 2024 kéo dài 4 ngày, nơi cô cùng các đại biểu trẻ trong khu vực chia sẻ, học hỏi và lan tỏa tinh thần hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Tám tháng nỗ lực và đỗ cùng lúc 4 học bổng

Hoàn thành chương trình học trao đổi ngắn hạn, Kiều Quy càng mong muốn được tiếp tục học tập trong môi trường quốc tế và quyết tâm đi du học bậc thạc sĩ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Kiều Quy tập trung chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ bảng điểm, CV, chứng chỉ ngoại ngữ, thư động lực, thư giới thiệu cùng các minh chứng về thành tích và giải thưởng đạt được. Song song với đó, cô rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và hoàn thiện các yêu cầu cần thiết để ứng tuyển học bổng quốc tế.

Kiều Quy cho biết, yếu tố giúp hồ sơ trở nên nổi bật là thể hiện rõ mục tiêu dài hạn của bản thân cũng như mong muốn, định hướng phát triển trong suốt quá trình học tập. Tuy vậy, cô cũng thừa nhận bản thân từng lo ngại hồ sơ của mình sẽ khó cạnh tranh so với các ứng viên khác khi nộp hồ sơ vì bản thân không tham gia nhiều hoạt động trong hai năm đầu đại học.

Tháng 6/2025, Kiều Quy đón nhận tin vui khi cùng lúc được trao 4 học bổng bậc Thạc sĩ quốc tế, gồm 3 học bổng toàn phần ở Đại học Quốc lập Trung Chính và Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Bắc tại Đài Loan, học bổng Hiệp định Hungary tại Đại học Eötvös Loránd, cùng học bổng MUMA Scholarship của Đại học Vrije Brussel (Bỉ)

Kiều Quy quyết định theo học tại Đại học Eötvös Loránd, vì chương trình đào tạo phù hợp với chuyên ngành cô theo đuổi và định hướng phát triển lâu dài trong tương lai.

Kiều Quy đang là du học sinh ở Hungary (Ảnh: NVCC)

Kiều Quy đang tập trung hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Trong kế hoạch tương lai, cô dự định trở về Việt Nam để giảng dạy tại các trường đại học, tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Những thành tích nổi bật của Kiều Quy: - GPA: 3.60/4.0 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- IELTS 7.5

- Chứng chỉ: TeachingEnglish: Assessing Learning – British Council

- Chứng chỉ: TeachingEnglish: Communication Skills – British Council.

- Giảng dạy tình nguyện trong dự án Global Classroom - AIESEC tại Nepal.

- Thành viên Ban Cố vấn tại Empower Women Asia.

- Đại biểu Việt Nam tại ASEAN Youth Exchange 2024.

- Phiên dịch viên tại Vietnam International Junior Fashion Week 2024.

- Hướng dẫn viên du lịch tự nguyện tại Hanoi Free Private Tour Guide.