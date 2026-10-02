Từ lá thư của sinh viên y khoa đến hành trình nâng bước những ước mơ đến trường

(VTC News) -

Đó là những dòng chữ trong lá thư đầy xúc động của Phan Bảo Chấn, sinh viên Khoa Y, trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, gửi tới SHB sau khi em được Ngân hàng tài trợ suất học bổng toàn phần trong 5 năm, trị giá 772 triệu đồng.

Giấc mơ blouse trắng

Học bổng từ SHB giúp em Phan Bảo Chấn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Chấn là sinh viên có thành tích học tập tốt và luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Em lựa chọn ngành Y với mong muốn một ngày có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu và giúp đỡ nhiều người khác.

Nhưng khi đang theo đuổi ước mơ ấy, gia đình Chấn gặp biến cố. Ba em không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Là trụ cột chính của gia đình, việc phải điều trị kéo dài khiến gánh nặng kinh tế ngày càng lớn. Con đường trở thành bác sĩ vốn dài và nhiều thử thách, nay càng trở nên chông chênh với chàng sinh viên trẻ.

Khi biết câu chuyện của Chấn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) quyết định trao suất học bổng toàn phần trong 5 năm, trị giá 772 triệu đồng, giúp em yên tâm tiếp tục việc học.

Với Chấn, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là điểm tựa để em tiếp tục con đường đã lựa chọn, để ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng không phải dừng lại giữa chừng.

Lá thư gửi tới SHB là lời cảm ơn chân thành của chàng sinh viên trẻ trước sự sẻ chia mà em và gia đình nhận được. Hơn cả lời tri ân, trong đó còn có một lời hứa cho tương lai: khi có đủ khả năng, em cũng mong muốn giúp đỡ những người khác như cách mình từng được nâng đỡ trong thời điểm khó khăn.

Câu chuyện của Bảo Chấn là một lát cắt trong nhiều câu chuyện mà ở đó, sự tiếp sức đúng lúc có thể giúp một ước mơ không bị dang dở.

Bên cạnh học bổng cho em Phan Bảo Chấn, SHB cũng trao 1 tỷ đồng cho Chương trình học bổng “Vượt khó học tốt” năm học 2025-2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, SHB đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đó là những mái trường được xây dựng tại các địa bàn còn khó khăn; những suất học bổng giúp học sinh, sinh viên tiếp tục việc học; những chiếc xe đạp, máy tính hay phần quà đầu năm học trở thành nguồn động viên để các em vững tin bước tiếp.

Mỗi ước mơ có một điểm xuất phát khác nhau và cũng cần những điểm tựa khác nhau. Với Bảo Chấn, đó là suất học bổng để tiếp tục theo đuổi nghề y. Với nhiều em nhỏ khác, một lớp học mới có thể là nơi những ước mơ đầu tiên được vun đắp.

Những mái trường nơi ươm mầm ước mơ

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, các hoạt động đồng hành cùng giáo dục của SHB tiếp tục được triển khai tại Điện Biên - địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn.

Ngân hàng đã phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND xã Thanh Nưa khởi công xây dựng nhà lớp học 3 tầng cho trường Tiểu học Thanh Nưa. Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng trăm học sinh địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, đánh giá sự chung tay của SHB là minh chứng cho tinh thần doanh nghiệp vì cộng đồng, góp phần tiếp thêm niềm tin và nâng bước các em nhỏ trên hành trình đến với tri thức.

Với sự đồng hành của SHB, nhiều em học sinh đã được học tập trong những lớp học khang trang, rộng rãi hơn.

Trước đó, SHB cũng phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương xây dựng các công trình lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sín Chải và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, góp phần mang đến không gian học tập khang trang, an toàn hơn cho học sinh vùng cao Điện Biên.

Từ những điểm trường vùng cao, sự hỗ trợ dành cho giáo dục tiếp tục được mở rộng tới nhiều địa phương khác. Vừa qua, SHB và T&T Group tài trợ hơn 32 tỷ đồng, đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tại Lạng Sơn. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục cho khoảng 300 trẻ, góp phần cải thiện điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, SHB tích cực hưởng ứng các chương trình dành cho thế hệ trẻ như “Sóng và máy tính cho em”, “Mùa xuân cho em”; hỗ trợ phát triển tài năng trẻ tại Làng trẻ em SOS thông qua dự án Young Leader; trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đầu tư trang thiết bị học tập, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận tri thức.

Mỗi mùa khai giảng, những hoạt động dành cho học sinh, sinh viên của SHB lại được triển khai tại nhiều mái trường trên cả nước.

Mỗi mùa khai giảng, những hoạt động dành cho học sinh, sinh viên của SHB lại được triển khai tại nhiều mái trường trên cả nước. Những suất học bổng, phần quà, thiết bị học tập hay nguồn lực dành cho cơ sở vật chất mang đến sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với niềm tin và sự háo hức.

Những công trình dành cho giáo dục cũng nằm trong một hành trình rộng hơn mà SHB đã bền bỉ theo đuổi: góp phần kiến tạo những nền tảng tốt đẹp cho cuộc sống. Trong hành trình ấy, hàng nghìn căn nhà, mái trường và công trình an sinh đã được SHB đồng hành xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), SHB đã hỗ trợ 100 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở và yên tâm xây dựng cuộc sống.

Mỗi công trình hoàn thành, mỗi cơ hội được trao không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt, mà còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai - những người trẻ đang từng ngày học tập, trưởng thành và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Để những điều tốt đẹp được tiếp nối

Một ngày nào đó, Phan Bảo Chấn sẽ hoàn thành chương trình đào tạo và khoác lên mình chiếc áo blouse trắng mà em hằng mơ ước. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài, nhưng sự hỗ trợ hôm nay đã giúp em có thêm điều kiện để tiếp tục theo đuổi lựa chọn của mình.

Cũng như Chấn, ở nhiều nơi trên khắp đất nước, vẫn có những em nhỏ bắt đầu năm học trong những ngôi trường vừa được xây dựng; những học sinh vui mừng khi nhận món quà đầu năm học; những sinh viên có thêm động lực để tiếp tục con đường học tập.

Một đứa trẻ hôm nay được học tập trong ngôi trường khang trang có thể trở thành người góp sức xây dựng quê hương ngày mai. Một học sinh được hỗ trợ đúng lúc có thể tiếp tục chinh phục tri thức. Một sinh viên được trao cơ hội có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học hay những người đóng góp cho xã hội trong tương lai.

Đó cũng là cách những giá trị tốt đẹp được tiếp nối. Trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng nguồn nhân lực và năng lực phát triển dài hạn của đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ, là quốc sách hàng đầu. Trong tiến trình đó, sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp góp phần bổ sung nguồn lực, mở rộng cơ hội học tập và hỗ trợ phát triển con người.

Những điều tốt đẹp luôn có sức mạnh tiếp nối.

Từ những ngôi trường nơi vùng biên đến giảng đường đại học, từ một phần quà trong ngày khai giảng đến suất học bổng giúp một sinh viên tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp, các hoạt động của SHB trong lĩnh vực giáo dục được triển khai với mong muốn góp phần để người trẻ có thêm điều kiện học tập và phát triển.

Bởi hỗ trợ một người tiếp tục đến trường không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần vun đắp nguồn nhân lực cho tương lai. Từ những cơ hội được trao hôm nay, những giá trị tích cực có thể tiếp tục được nhân lên trong cộng đồng.

Đây cũng là một phần trong cách SHB hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”: không chỉ tạo ra giá trị thông qua hoạt động tài chính - ngân hàng, mà còn phát huy nguồn lực và khả năng kết nối để đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển dài hạn của đất nước.