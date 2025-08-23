Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 24,2

(VTC News) -

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 23/8 công bố điểm chuẩn năm 2025 dựa trên ba phương thức xét tuyển, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp học bạ.

Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tuyển 3.000 sinh viên, trong đó 2.500 hệ chính quy trong nước, còn lại là chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Trường công bố mức học phí cụ thể với sinh viên đại học chính quy trong nước năm học 2025-2026 là 46 triệu đồng/năm (tăng 2 triệu đồng so với năm ngoái), các năm sau mỗi năm tiếp tục tăng 2 triệu đồng. Với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, học phí khoảng 362 - 370 triệu đồng/khóa học.

