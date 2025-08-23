Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025, cao nhất 25,08

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2025

Năm nay, điểm chuẩn ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, Học viện lấy điểm chuẩn từ 22,98 - 25,08 thang điểm 30 và 33,64 - 37,5 thang điểm 40.

Xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ THPT

- Đối với tổ hợp môn không có môn chính (thang điểm 30) Điểm xét = [Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên + Điểm khuyến khích (nếu có).

- Đối với tổ hợp môn có môn chính (thang điểm 40) Điểm xét = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên +Điểm khuyến khích (nếu có).

Xét tuyển bằng phương thức kết hợp (Chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh, chứng chỉ SAT và điểm học bạ THPT)

Điểm xét: = [Điểm chứng chỉ quy đổi x 2 + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn X] +Điểm khuyến khích + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó: * Điểm chứng chỉ quy đổi: Điểm quy đổi từ chứng chỉ SAT hoặc chứng chỉ quốc tếmôn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên đã được quy định trong thông tin tuyềnsinh của Học viện.

* Điểm môn Ngữ văn: kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT môn Ngữ văn.

* Điểm môn X: kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT môn Toán học nếu thí sinhxét tuyển vào nhóm ngành 1, 2, 4; kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT môn Lịch sửnếu thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành 3.

Đối với nhóm ngành 2: Điểm xét tuyển bằng phương thức thức kết hợpđược quy về thang điểm 30 được tính như sau:

[Điểm chứng chỉ quy đổi *2 +Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán học]*3/4 + Điểm ưu tiên + Điểm khuyếnkhích (nếu có)

Lưu ý: Xác định điểm ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng điểm không vượt quá 30 điểm đối với các tổ hợp không nhân hệ số; không vượt quá 40 điểm đối với các tổ hợp nhân hệ số.

Tra cứu điểm chuẩn đại học 2025