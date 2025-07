Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 23/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Công an TP Hà Nội diễn ra trong bối cảnh cả nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ trước, bầu Ban Chấp hành mới.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, những năm gần đây, an ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm liên tục được kéo giảm, xã hội trật tự kỷ cương, an toàn lành mạnh được củng cố. Công an là lực lượng tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đưa công an về gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong thành tích, kết quả chung của Thủ đô Hà Nội và lực lượng CAND có đóng góp quan trọng của Đảng bộ Công an TP Hà Nội. Đảng bộ Công an TP Hà Nội đã khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Các đại biểu bầu 27 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội khóa XXIX nhiệm kỳ 2025-2030. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, là Phó Bí thư Đảng ủy.