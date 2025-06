Hà Nội ra mắt 126 Trưởng Công an xã, phường

(VTC News) -

Sáng 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi lễ, Công an thành phố công bố, ra mắt tổ chức, cán bộ 126 Công an cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định cho Trưởng Công an các xã, phường. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã lựa chọn được 126 cán bộ bố trí Trưởng Công an cấp xã là các cán bộ xuất sắc nhất, nổi trội nhất, tinh túy nhất, chắt lọc từ 1.182 cán bộ thuộc đối tượng rà soát.

Trong đó, có 34 cán bộ là Phó Trưởng phòng (trong đó có 1 cán bộ nguyên là Trưởng Công an cấp huyện); 25 Đội trưởng, nguyên Đội trưởng; 67 cán bộ là Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm.

Công an thành phố cũng lựa chọn được 624 cán bộ bố trí Phó Trưởng Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất. Trong đó, có 577 cán bộ là Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm và nguyên Đội trưởng thuộc Công an cấp huyện; 47 cán bộ là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm nổi trội, xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Cùng với việc bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, Công an thành phố thực hiện điều động, bố trí hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ vào các vị trí công tác mới tại Công an cấp xã thuộc thành phố Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu nhanh chóng ổn định về tổ chức, họp Ban Chỉ huy Công an cấp xã, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã mới có mặt tại đơn vị kể từ ngày 1/7, bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao; sắp xếp trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, trang trí khánh tiết, biển trụ sở theo đúng quy định.