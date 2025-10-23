Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á đã sẵn sàng cho Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Ban tổ chức cho biết, tất cả đã sẵn sàng, chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu 2025 chính thức khai mạc vào tối 25/10.

Sáng 22/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ lắp đặt, hoàn thiện các gian hàng phục vụ sự kiện quy mô này.

Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra.

Công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày đã được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu 2025.

Các khu vực chủ đề chính của hội chợ như “Thu thịnh vượng”, “Tinh hoa văn hóa Việt”, “Tinh hoa thu Hà Nội”, “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình” đã hoàn thiện phần khung gian hàng và đang trong giai đoạn trang trí, sắp đặt sản phẩm.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành hàng bắt đầu đưa sản phẩm vào trưng bày, hoàn thiện gian hàng theo tiêu chí hiện đại - sáng tạo - đậm đà bản sắc Việt. Một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trưng bày 3D, mô hình thực tế ảo và trình chiếu tương tác nhằm thu hút khách tham quan và đối tác quốc tế.

Cũng theo Ban Tổ chức, tính đến ngày 22/10, hơn 90% hạng mục hạ tầng kỹ thuật, điện - nước - an ninh - truyền thông cũng được hoàn thiện. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực truyền thông, trung tâm báo chí và sân khấu chính cho lễ khai mạc đều đang được rà soát lần cuối.

Những công đoạn cuối cùng cũng được khẩn trương hoàn thiện.

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 25/10, với quy mô hơn 130.000m², 3.000 gian hàng và sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm hẹn giao thương lớn nhất trong năm”, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá thương hiệu Việt và khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

Một số hình ảnh chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu 2025:

Khu vực "Lễ hội ẩm thực" đã cơ bản hoàn tất.

Các doanh nghiệp, địa phương đã chuyển hàng hoá đến trưng bày tại khu vực được phân chia.

Không gian trong hội chợ cũng được hoàn tất trang trí.

Khu vực gian hàng của TP.HCM.

Khu vực gian hàng của Amazon.