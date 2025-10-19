Ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi biểu diễn tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025

(VTC News) -

Chiều 19/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Báo cáo tại cuộc làm việc, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, công tác tổ chức lễ khai mạc Hội chợ rất nặng nề và liên tục có những thay đổi để đảm bảo Hội chợ được diễn ra chỉn chu nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất.

Tính đến chiều 19/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã làm việc với các ca sĩ, nghệ sĩ trên tinh thần phục vụ, cống hiến, nhiều ca sĩ xác nhận tham dự lễ khai mạc Hội chợ.

"Nhiều ca sĩ đã hủy bỏ những chương trình trước đó để xác nhận tham dự lễ khai mạc, bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể các nghệ sĩ", NSND Xuân Bắc thông tin và hé lộ, các ca sĩ, nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng... sẽ tham gia.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc thiết kế, trang trí tổng thể Hội chợ, thiết kế các phân khu, logo và hệ thống nhận diện chung của Hội chợ và được Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt để thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác tổ chức, tham gia Hội chợ.

Các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm, trong đó có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là máy móc trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

Số lượng các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ phong phú và đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học & công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng…

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã bắt đầu vào thi công từ 17/10/2025 theo đúng tiến độ và đảm bảo sẽ hoàn thành trước ngày 22/10 để bàn giao cho doanh nghiệp trưng bày hàng hóa phục vụ tổng duyệt đúng ngày 24/10.

Các Thương vụ trên thế giới vẫn đang tiếp tục đăng ký tích cực mời các Đoàn mua hàng từ khắp nơi trên thế giới vào Việt Nam mua hàng tại Hội chợ. Hiện tại đã có 25 đoàn doanh nghiệp quốc tế đã đăng ký vào giao dịch tại Hội chợ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ Hội chợ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trong việc triển khai các nội dung công việc đúng tiến độ, đảm bảo có thể tổng duyệt vào 19h ngày 24/10, lễ khai mạc tổ chức vào 20h ngày 25/10.

Do thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị còn chưa đầy 1 tuần lễ trong khi còn 30 gian hàng có nguy cơ chậm tiến độ, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, đôn đốc hằng ngày, hằng giờ, bằng mọi hình thức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công gian hàng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm về việc triển khai các gian hàng của địa phương mình; các đơn vị không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần có phương án thay thế ngay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an và TP Hà Nội lên kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ khai mạc, bế mạc Hội chợ, báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thông báo về mức kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương tham gia Hội chợ trong ngày 20/10; tiếp tục theo dõi, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ kinh phí của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình diễn ra Hội chợ, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tham gia, thi công các gian hàng tại Hội chợ theo đúng tiến độ chung.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Công an mời các đoàn quốc tế đến Việt Nam để dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, tham quan Hội chợ (nếu có thể).

Với TP Hà Nội, Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung toàn lực triển khai thi công các gian hàng, tạo điểm nhấn cho Hội chợ; ngay ngày mai, quảng bá bộ nhận diện, logo của Hội chợ trong thành phố và trên đường đến Hội chợ.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, hàng hoá bày, bán tại Hội chợ phải là những mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao nhất.

Hội chợ mùa Thu 2025 là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, với 3 nhất: Được tổ chức với quy mô lớn nhất, khoảng 3.000 gian hàng, tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia). Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.