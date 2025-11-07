(VTC News) -

Đây là điều kiện giúp doanh nghiệp chạy đà trước mùa tiêu thụ lớn nhất năm - Tết Nguyên đán 2026. Vì thế, nên tổ chức những sự kiện tương tự Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận xét: "Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là dịp quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành “mùa vàng” cho nhiều doanh nghiệp khi doanh thu tăng mạnh, khách hàng đông và niềm tin thị trường được khơi dậy.

Từ những doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp cho tới những thương hiệu lớn ở tầm xuất khẩu, tất cả đều ghi nhận hiệu quả rõ rệt, đây là minh chứng cho một sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp”, TS Lê Đăng Doanh nói.

Chuyên gia cho rằng cần thêm những hội chợ tầm cỡ như Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.

Cũng theo ông Doanh, hội chợ lần này được ví như cú hích cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là nhóm sản phẩm đặc sản vùng miền, thực phẩm sạch và hàng thủ công truyền thống. Không chỉ bán được hàng, họ còn có cơ hội kết nối đại lý, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng các tỉnh.

“Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu trực tiếp tại Hội chợ đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia trong những năm gần đây. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, là minh chứng cho vai trò của Hội chợ mùa Thu như bệ phóng thương mại trong nước và quốc tế”, ông Doanh nói.

Vị chuyên gia kỳ vọng: “Với thành công vang dội của sự kiện, tôi cho rằng chúng ta cần tổ chức thêm những hội chợ tầm cỡ như Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025. Tôi hoàn toàn đồng tình với kế hoạch tổ chức chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên tại VEC, mở đầu bằng Hội chợ mùa Xuân 2026 sắp tới đây.

Điều này sẽ góp phần khẳng định thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế”.

Nhiều giao dịch được thực hiện tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025.

Đồng quan điểm, ông Phú Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Sức khoẻ vàng (Khánh Hòa) nói: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Bộ Công Thương tổ chức. Đây là sân chơi lớn, uy tín, giúp hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hội chợ quy mô như vậy để doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ phát triển”.

Tại hội chợ lần này, doanh nghiệp của ông Thiện đã mang đến hội chợ sản phẩm yến sào được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Dubai, Thái Lan. Dù doanh thu của doanh nghiệp tại hội chợ chưa quá đột biến nhưng hiệu quả truyền thông và tiếp cận người tiêu dùng lại “rất ấn tượng”. Hàng nghìn người được tư vấn trực tiếp về cách phân biệt yến sào thật - giả, hiểu hơn giá trị sản phẩm.

“Kỳ vọng của chúng tôi không chỉ là bán được nhiều hàng mà là mang đến cho người tiêu dùng kiến thức tiêu dùng thông minh”, ông Thiện bày tỏ.

Cũng theo ông Thiện, việc Bộ Công Thương vào cuộc mạnh mẽ trong tổ chức hội chợ quy mô quốc gia đã góp phần củng cố niềm tin thị trường, giúp người dân “trở lại với hàng Việt”. Đặc biệt, với thời điểm cận Tết Nguyên đán là mùa cao điểm tiêu dùng, việc tổ chức một sự kiện với quy mô tương tự Hội chợ mùa Thu sẽ tiếp tục tạo nên “điểm hẹn” mua sắm quy mô lớn, đồng thời tiếp sức cho doanh nghiệp nội phục hồi sau thời kỳ trầm lắng.

Ồng Thiện cũng khẳng định: “Doanh nghiệp chắc chắn sẽ tham gia nếu có sự kiện tượng tự Hội chợ mùa Thu. Lần tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều hàng hoá hơn để phục vụ khách tốt hơn”.

Từ thành công của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, có thể khẳng định rằng niềm tin của doanh nghiệp đã được khơi dậy, sức mua của thị trường nội địa đã có dấu hiệu phục hồi tích cực và hơn hết sự vào cuộc chủ động, chuyên nghiệp của cơ quan quản lý đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế.

Tuy chỉ chuẩn bị trong một thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng Hội chợ đã thực sự là một "siêu sàn giao dịch", "siêu phòng thí nghiệm thực tế" của chính sách xúc tiến thương mại khi đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Đây thực sự là những là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân Việt Nam.