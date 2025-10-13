Có gì bên trong Hội chợ mùa Thu 2025 lớn nhất Việt Nam?

(VTC News) -

Đây sẽ là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 đến 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội). (Ảnh: Báo Chính phủ).

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối thương mại-đầu tư-tiêu dùng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan, nhà nhập khẩu và nhà đầu tư quốc tế.

Hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ quan tâm và mong muốn tham dự Hội chợ mùa Thu 2025 tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, máy móc, công nghệ thông tin, giáo dục và du lịch.

Chiều tối 12/10, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu Hội chợ phải có không gian cho khách tham quan ăn uống, nghỉ ngơi bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hiện Tập đoàn Vingroup đã hoàn thiện thiết kế, trang trí tổng thể hội chợ; thiết kế phân khu, logo và hệ thống nhận diện chung của Hội chợ, được Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nhận mặt bằng và đang lên phương án thiết kế và tổ chức thi công dàn dựng, trang trí gian hàng chung của địa phương mình theo kế hoạch.