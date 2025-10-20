Hội chợ mùa Thu 2025: Cơ hội để hàng Việt vươn ra quốc tế

(VTC News) -

Ông Lê Văn Sản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược cho biết, hội chợ diễn ra với quy mô lớn và cơ sở vật chất hiện đại, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Chính phủ đang rất quan tâm, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nội địa và thúc đẩy hàng Việt chiếm lĩnh thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu. Vì vậy, Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại mà còn thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững và tự chủ.

"Theo đó, hội chợ không chỉ là nơi quảng bá thương hiệu mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm khách hàng mới và củng cố mối quan hệ với các hệ thống phân phối, đại lý hiện có. Với doanh nghiệp chúng tôi, mỗi kỳ hội chợ đều là dịp để lắng nghe thị trường, nhận phản hồi từ người tiêu dùng, từ đó hoàn thiện sản phẩm và chiến lược phát triển", ông Sản nói.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 26/10 - 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Lan, Giám đốc chuỗi Cung ứng Công ty cổ phần Canifa, cũng cho rằng, Hội chợ mùa Thu 2025 là dịp để doanh nghiệp Việt tham gia một “sân chơi lớn” theo hướng thương mại hóa mạnh mẽ hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ giúp Canifa tiếp cận nhiều khách hàng mới, đặc biệt là các nhóm tiêu dùng tiềm năng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội quan trọng để mở rộng kết nối với các doanh nghiệp, nhà phân phối, đối tác nổi bật từ nhiều quốc gia, tạo tiền đề cho những hợp tác chiến lược trong tương lai”, bà Lan nói.

Từ góc độ một doanh nghiệp thời trang bán lẻ (fashion retail), bà Lan kỳ vọng lớn thông qua sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và cơ quan tổ chức, Hội chợ Mùa thu sẽ trở thành một trung tâm giao dịch B2B thực chất và hiệu quả.

“Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ tổ chức các chương trình kết nối kinh doanh (Business Matching) có chọn lọc, giúp doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ các đối tác phân phối trong nước, cũng như các nhà mua hàng (Buyers) và nhà cung cấp nguyên liệu bền vững từ quốc tế. Điều này không chỉ giúp chúng tôi mở rộng kênh phân phối mà còn tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh mục tiêu xuất khẩu thời trang Việt ra thị trường toàn cầu”, bà Lan bày tỏ.

Ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, TP. Đà Nẵng đã nhận mặt bằng gian hàng tại hội chợ với diện tích khoảng 250 m²; xây dựng kế hoạch tổ chức và dự toán kinh phí, hoàn thiện thiết kế gian hàng trưng bày của thành phố.

Thiết kế cổng vào của Hội chợ Mùa thu năm 2025.

“Đà Nẵng đã hoàn tất cơ bản các khâu chuẩn bị, sẵn sàng mang đến hội chợ một không gian trưng bày ấn tượng, thể hiện rõ bản sắc và thế mạnh kinh tế - thương mại của địa phương. Thành phố đã ban hành tiêu chí rõ ràng nhằm chọn lọc sản phẩm tiêu biểu nhất đại diện cho Đà Nẵng.

Cụ thể, ưu tiên: Sản phẩm OCOP từ 4 sao trở lên, có thương hiệu; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của thành phố”, ông Sơn cho biết.

Cụ thể, theo ông Sơn, một số thương hiệu nổi bật được chọn giới thiệu gồm sâm Ngọc Linh, sản phẩm trầm hương, hàng may mặc của Hòa Thọ, cao su DRC, các sản phẩm chế biến đặc trưng vùng miền…

“Chúng tôi kỳ vọng, hội chợ không chỉ là dịp để Đà Nẵng quảng bá và giới thiệu sản phẩm thế mạnh mà còn là cơ hội quan trọng giúp doanh nghiệp thành phố gặp gỡ, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mới và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Đà Nẵng vươn xa hơn trên thị trường quốc tế”, ông Sơn nhấn mạnh.

Còn ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, hội chợ được tổ chức ở quy mô quốc gia và vươn tầm quốc tế lần đầu tiên từ trước tới nay được trực tiếp Thủ tướng chỉ đạo cũng như thành lập một Ban tổ chức ở tầm cỡ quốc gia để triển khai.

Chính vì vậy, theo ông Phú, điểm khác biệt nhất so với các hội chợ trước đây chính là hội chợ mang tính chất quốc gia, là một điểm nhấn về xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia và được trực tiếp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là từ 8% trong năm 2025 và 10% trong các năm tiếp theo.

Hiện ban tổ chức đã ghi nhận đăng ký và chấp thuận của 2.500 doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó đa phần là doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ châu Âu, châu Á, Úc, New Zealand, Trung Quốc, các nước ASEAN...

"Chúng tôi dự kiến có khoảng trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong nước tham dự với khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương”, ông Phú nói.

Theo ông Phú, hội chợ cũng là dịp để các nhà sản xuất trong nước gặp gỡ các chuỗi phân phối lớn như Central Retail, Emart Market…nhằm thiết lập kênh tiêu thụ dài hạn, không chỉ trong khuôn khổ hội chợ mà còn cho các hoạt động thương mại sau này.

Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô toàn quốc do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức sự kiện trên toàn bộ không gian VEC. Đây không chỉ là không gian kết nối thương mại, mà còn là điểm nhấn của chuỗi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức về tiêu dùng nội địa, thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.