Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường hòa bình, đồng thời hoan nghênh việc Nga và Mỹ duy trì các cuộc đối thoại để cải thiện quan hệ và thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh

Mặc dù cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin được đánh giá là mang lại kết quả tích cực, nhưng cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào về việc giải quyết hoặc tạm dừng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine – vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

Liên quan cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Donald Trump tại Washington sắp tới.

“Trung Quốc kỳ vọng tất cả các bên liên quan sẽ tham gia đúng lúc vào tiến trình đàm phán hòa bình và đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững, có tính ràng buộc và có thể được tất cả các bên chấp nhận”, bà Mao Ninh nói.

Theo thông báo từ Nhà Trắng vào ngày 17/8, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón Tổng thống Zelensky vào lúc 1 giờ chiều ngày 18/8 (theo giờ Washington), và cuộc gặp song phương giữa họ sẽ diễn ra lúc 1 giờ 15’ chiều. Sau đó, ông Trump sẽ tổ chức cuộc gặp đa phương với các nhà lãnh đạo châu Âu vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.