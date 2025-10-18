Trung Quốc tăng gấp đôi công suất sạc xe điện vào năm 2027

(VTC News) -

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), cùng với năm bộ và ủy ban khác, đã công bố "Kế hoạch Hành động Ba năm nhằm Tăng gấp đôi Công suất Dịch vụ của các Cơ sở Sạc Xe Điện (2025–2027)". Kế hoạch này đặt mục tiêu cung cấp hơn 300 triệu kilowatt (300 GWh) công suất sạc công cộng và mở rộng mạng lưới sạc quốc gia lên khoảng 28 triệu cơ sở vào cuối năm 2027.

Một trạm sạc xe điện tại Trung Quốc. (Nguồn: Electrive)

Kế hoạch hành động được xây dựng xoay quanh bốn ưu tiên: Cân bằng, đổi mới, toàn diện và triển khai. Mặc dù các cơ sở đang có của Trung Quốc phần lớn đã đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhưng vẫn còn những thách thức về phạm vi phủ sóng ở vùng nông thôn, cân bằng mạng lưới, an ninh cung cấp điện và chất lượng dịch vụ. Kế hoạch hành động này nhằm cải thiện phân bổ địa lý, đẩy nhanh việc triển khai ở nông thôn và nâng cao cơ sở hạ tầng sạc công suất cao dọc theo các tuyến đường đô thị và đường cao tốc trọng điểm.

NEA nhấn mạnh rằng công suất trung bình của các trạm sạc công cộng hiện nay vào khoảng 45,5 kilowatt - không đủ cho các giờ giao thông cao điểm. Theo truyền thông địa phương, mục tiêu là lắp đặt 1,6 triệu bộ sạc nhanh DC mới tại các khu vực đô thị vào năm 2027, bao gồm 100.000 bộ sạc công suất cao.

Nâng cấp mạng lưới và mở rộng vùng nông thôn

Theo SCMP, để tăng cường hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới, kế hoạch cũng nhắm đến việc nâng cấp các cơ sở cũ và hệ thống điện áp thấp. Các trạm sạc đã hoạt động hơn tám năm, cùng với các nền tảng hoạt động dưới 800 volt, sẽ được nâng cấp hoặc thay thế để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất và an toàn cao hơn.

Hơn nữa, chính phủ đặt mục tiêu triển khai hoặc hiện đại hóa 40.000 điểm sạc siêu nhanh - mỗi điểm có công suất trên 60 kilowatt - trên khắp các khu vực dịch vụ đường cao tốc vào cuối năm 2027. Ngoại trừ một số ít trường hợp ở vùng cao hoặc vùng cực lạnh, tất cả các tuyến đường cao tốc đều phải được trang bị các cơ sở sạc nhanh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu có ít nhất 14.000 bộ sạc DC mới sẽ được lắp đặt tại các thị trấn hiện chưa có hệ thống sạc công cộng, đảm bảo phủ sóng toàn diện ở các vùng nông thôn. Cơ sở sạc tư nhân cũng sẽ nhận được hỗ trợ chính sách thông qua các dự án thí điểm tại 1.000 cộng đồng dân cư, thúc đẩy quy hoạch thống nhất, xây dựng và vận hành lâu dài cơ sở hạ tầng sạc tại nhà.

Hàng loạt xe điện được tung ra thị trường ở Trung Quốc, minh chứng cho nhu cầu hạ tầng sạc ngày càng tăng. (Nguồn: SCMP)

Đổi mới, triển khai và tăng trưởng thị trường

Điểm mới của kế hoạch hành động này là tập trung vào tương tác giữa xe và lưới điện (VGI), cho phép xe điện tham gia vào quá trình cân bằng lưới điện và lưu trữ năng lượng. Trong khuôn khổ này, khoảng 5.000 bộ sạc hai chiều sẽ được lắp đặt.

Trách nhiệm thực hiện được phân định rõ ràng giữa các cơ quan chính phủ, các nhà vận hành lưới điện và các bên liên quan trong ngành. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và NEA sẽ phối hợp thực hiện trên phạm vi toàn quốc, trong khi chính quyền địa phương phải điều chỉnh các kế hoạch khu vực và tăng cường hỗ trợ lưới điện.

Tại Trung Quốc, doanh số bán xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe chạy bằng pin và xe hybrid cắm sạc, tiếp tục tăng, đạt kỷ lục mới vào tháng 9. Tổng cộng đã có 1,6 triệu xe NEV được bán ra, nghĩa là gần như cứ hai xe được bán ra tại quốc gia này thì có một xe có khả năng sạc điện. Trong số này, 1,06 triệu xe hoàn toàn chạy bằng điện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những con số này cũng bao gồm cả xe NEV được sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu.