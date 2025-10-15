Đội đua F1 Mercedes đạt 99% sử dụng nhiên liệu sinh học

(VTC News) -

Tại các chặng đua ở châu Âu mùa giải F1 năm 2025, đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1 đã đạt mức sử dụng 99% nhiên liệu sinh học HVO100 cho toàn bộ hoạt động vận chuyển bằng xe tải phục vụ đua và marketing. Đây là bước tiến lớn trong hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Đội đua Mercedes-AMG PETRONAS tiên phong sử dụng nhiên liệu sinh học ở Giải đua xe F1. (Nguồn: GreenFleet)

Từ khi bắt đầu sử dụng HVO100 vào năm 2022, đội đã tránh được hơn 1.190 tấn khí thải CO₂e. HVO100 là loại nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai có thể thay thế trực tiếp diesel, giúp giảm tới 81% lượng khí thải so với nhiên liệu truyền thống.

Alice Ashpitel, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững của đội, chia sẻ: “Chiến lược bền vững của chúng tôi dựa trên đổi mới cả trong và ngoài đường đua. Việc mở rộng HVO100 là minh chứng cho cam kết tiến tới Net Zero vào năm 2040. Chúng tôi tự hào không chỉ tạo ra thay đổi trên đường đua mà còn trong toàn bộ hoạt động của đội.”

Bên cạnh nhiên liệu sinh học, đội cũng đã thực hiện chuyến vận chuyển dài đầu tiên bằng xe tải điện Mercedes-Benz eActros 600, từ Brackley đến Zandvoort (673km), phục vụ chặng đua Grand Prix Hà Lan. Xe điện này giúp giảm tới 80% khí thải trong suốt vòng đời so với xe diesel.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 đặt mục tiêu mở rộng việc sử dụng HVO100 ra ngoài châu Âu và tích hợp thêm xe tải điện vào hoạt động logistics. Đây là một phần trong nỗ lực biến Formula One thành nền tảng đổi mới bền vững toàn cầu.

Tấm chắn bánh sau làm từ nhựa sinh học xuất hiện trên xe đua Mercedes tại Azerbaijan Grand Prix bước tiến xanh trong thế giới tốc độ. (Nguồn: F1insider)

Ngoài việc sử dụng nhiên liệu sinh học, đội F1 Mercedes cũng sử dụng nhựa sinh học trong chi tiết khí động học của xe đua. Cụ thể tại chặng đua Azerbaijan Grand Prix, chiếc xe W16 số 63 của đội đã về đích ở vị trí thứ hai với một chi tiết đặc biệt: tấm chắn bánh sau được làm từ sợi carbon kết hợp với nhựa sinh học – trong đó 30% thành phần là vật liệu có nguồn gốc sinh học.

Toto Wolff, CEO của đội Mercedes F1, khẳng định: “Dự án này không chỉ thể hiện cam kết của chúng tôi với tính bền vững, mà còn cho thấy vai trò của F1 như một nơi thử nghiệm công nghệ tiên phong có thể lan tỏa sang nhiều ngành công nghiệp khác”.