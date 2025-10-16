Xe điện sẽ chiếm 86% thị phần toàn cầu vào 2030

(VTC News) -

Viện RMI (Rocky Mountain Institute) vừa đưa ra một con số dự báo gây ngạc nhiên: Xe điện (EV) sẽ "nuốt chửng" 86% doanh số ô tô toàn cầu chỉ sau 6 năm nữa. Tốc độ chuyển dịch chóng mặt này, được ví như một "cú lật đổ thế kỷ", đang được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng về giá pin và sự "xoay trục" không thể đảo ngược của các ông lớn ngành xe hơi.

Chỉ 6 năm để thay đổi cuộc chơi

Thực tế cho thấy, ngành công nghiệp ô tô điện đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân. Mặc dù mất khoảng 6 năm để đi từ 1% lên 10% thị phần toàn cầu, báo cáo của RMI khẳng định sẽ chỉ mất thêm 6 năm nữa để đạt mốc 80% - một đường cong tăng trưởng dựng đứng.

Xe điện Volkswagen ID.4. (Ảnh minh họa)

Minh chứng rõ nét nhất là Na Uy, thị trường tiên phong của thế giới. Tại đây, cứ 10 chiếc xe mới bán ra trong năm 2023 thì có đến 8 chiếc là xe thuần điện. Con số này cho thấy khi các rào cản ban đầu được gỡ bỏ, người tiêu dùng sẽ đón nhận xe điện một cách ồ ạt.

Động lực chính đằng sau cuộc bùng nổ này đến từ "trái tim" của mỗi chiếc xe điện: Pin. Theo BloombergNEF, chi phí pin lithium-ion được dự báo sẽ giảm xuống dưới mốc tâm lý 100 USD/kWh vào năm 2026. Thậm chí, một số phân tích còn cho rằng giá pin có thể chạm mốc 82 USD/kWh vào năm 2026 và chỉ còn 64 USD/kWh vào cuối thập kỷ.

Khi đó, chi phí sản xuất một chiếc xe điện sẽ ngang bằng, thậm chí rẻ hơn xe động cơ đốt trong (ICE). Cộng với lợi thế về chi phí vận hành (không tốn tiền xăng, ít bảo dưỡng), xe điện sẽ trở thành lựa chọn kinh tế vượt trội.

Các "ông lớn" đồng loạt đặt cược tất tay

Không thể không nhắc đến vai trò của Trung Quốc trong cuộc cách mạng này. Nhờ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và sự đổi mới thần tốc, giá pin tại Trung Quốc vào năm 2022 đã ở mức 131 USD/kWh, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 151 USD/kWh của thế giới. Điều này giúp quốc gia tỷ dân đạt được mức ngang giá xe điện - xe xăng từ rất sớm.

Mẫu xe SAIC Wuling Mini EV với giá chỉ khoảng 5.000 USD, bán được hơn nửa triệu chiếc trong năm 2022, là minh chứng cho thấy khi giá cả hợp lý, thị trường sẽ bùng nổ. Chính vị thế thống trị của Trung Quốc đã buộc các nhà sản xuất ô tô toàn cầu phải thay đổi chiến lược.

Giờ đây, cuộc chơi đã ngã ngũ. Hầu hết các hãng xe lớn đang cam kết dành từ 50-70% chi phí vốn (CAPEX) và ngân sách R&D cho xe điện. Họ gần như đã ngừng đầu tư vào các nền tảng xe xăng. Điều này đồng nghĩa với việc, xe động cơ đốt trong được dự báo sẽ sớm trở thành một "sản phẩm ngách", giống như điện thoại phím bấm trong kỷ nguyên smartphone.

Việt Nam không đứng ngoài

Hòa cùng xu thế toàn cầu, thị trường ô tô Việt Nam cũng đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ. Thị phần xe "xanh" (bao gồm xe điện và hybrid) đã tăng vọt từ 1% vào năm 2022 lên gần 16% vào cuối năm 2024 và được dự báo sẽ chiếm từ 25-30% trong năm 2025.

Đầu tàu của xu hướng này chính là thương hiệu nội địa VinFast. Năm 2024, hãng xe Việt đã bán ra khoảng 87.000 xe điện, tăng hơn 150% so với năm trước. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi chỉ trong quý I/2025, VinFast đã bàn giao hơn 35.100 xe. Sự thành công này có được nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ và sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng trạm sạc.

Bên cạnh xe thuần điện, các dòng xe hybrid cũng đang ngày càng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng, được xem là bước đệm hoàn hảo trong quá trình chuyển đổi. Các mẫu xe như Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV hay Suzuki XL7 Hybrid liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo dự báo từ Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam có thể đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 18%. Cuộc đua giành thị phần đang ngày càng nóng lên, hứa hẹn sẽ định hình lại hoàn toàn bộ mặt ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong những năm tới.