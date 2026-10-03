Trúng đậm luồng cá cơm dày đặc áp bờ, làng chài Gia Lai sôi động ngày đêm

Anh Nguyễn Văn Xin (ngư dân tại làng chài Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông) chia sẻ: “Đợt này khai thác chủ yếu là cá cơm than và cá cơm sọc than. Những sọt cá cơm lấp lánh bạc dưới ánh bình minh là loại cá cơm có chất lượng thịt ngon nhất, thân cá săn chắc, béo ngậy. Khi vào bờ, thương lái đã chờ sẵn với xe tải lạnh để thu mua ngay tại bến, vận chuyển đi giao cho các các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trong tỉnh, phía Nam và Tây Nguyên”.