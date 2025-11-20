Trực tiếp: Nguy cấp, mưa vẫn rơi, nước vẫn dâng không ngừng, nhiều nơi không còn thấy mái nhà

(VTC News) -

Đắk Lắk và Khánh Hoà vẫn là tâm điểm mưa lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (20/11), ở TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Đặc biệt, người dân sống tại phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa phải trải qua thêm một đêm khó khăn khi mưa to đến rất to bủa vây.

Lượng mưa trong 8 giờ (từ19h ngày 19/11 đến 3h ngày 20/11) có nơi trên 160mm như: trạm Hòa Hiệp Trung (Đắk Lắk) 184,8mm; trạm Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 168.4mm… Trong đó, trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) lượng mưa lên tới 324,2mm.

Dự báo từ nay đến hết ngày 20/11, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hứng chịu mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhưng một số điểm có thể xuất hiện mưa rất to, vượt mức 150mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận diễn biến mưa tương tự, tuy nhiên, cường độ mưa tại đây dự báo cao hơn, lượng mưa dao động 70-150mm, thậm chí có nơi mưa rất to, vượt ngưỡng 200mm.

Cũng trong khoảng thời gian trên, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn là tâm điểm mưa lớn ở miền Trung trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua do tác động của tổ hợp nhiễu động gió đông và không khí lạnh tăng cường. Khu vực này mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có thể vượt mức 450mm.

Ngày và đêm 22/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân không nên chủ quan, bởi sau nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ sụt lún, sạt trượt vẫn có thể xảy ra tại nhiều sườn núi, taluy dương và ven các tuyến đường đèo.

Không chỉ miền Trung, trong ngày và đêm 20/11, Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, nhưng cục bộ có nơi mưa to vượt 50mm, tập trung nhiều vào chiều và tối. Dù không gây ngập lụt nghiêm trọng như ở miền Trung, nhưng mưa dông kèm lốc, sét luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là đối với các hoạt động giao thông và sinh hoạt ngoài trời.

Mưa trắng trời suốt nhiều ngày, miền Trung còn đối mặt với nước lũ dâng cao. Lúc 1h hôm nay, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn (Đắk Lắk) là 40,99m, trên báo động (BĐ)3 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09m; tại trạm Phú Lâm 5,36m, trên BĐ3 1,66m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,15m. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62m, trên BĐ3 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m.

Nhiều sông, mực nước vượt BĐ3 như sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,68m, trên BĐ3 1,68m; trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 4,66m, trên mức BĐ3 0,16m; sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 8,95m, trên BĐ3 0,95m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Không chỉ ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa, các địa phương này còn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Đêm lũ kinh hoàng

Suốt nhiều giờ trong đêm, hàng ngàn người cố gắng gọi điện, nhắn tin, đăng clip kêu cứu khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn trôi mọi lối thoát, cô lập toàn bộ hàng trăm khu dân cư.

Lực lượng chức năng dù dốc toàn lực vẫn không thể tiếp cận hết những điểm ngập sâu, đường sá bị chia cắt. Dòng nước xiết khiến việc cứu hộ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngồi giữa mưa suốt 8 giờ đồng hồ, chị Đào lên mạng cầu cứu.

Trên mạng xã hội, những lời cầu cứu xé lòng liên tục được chia sẻ: “Ai cứu con trai em với. Không còn hy vọng cuối cùng sao mọi người…”, hay “Ba mẹ con ngồi khóc 8 tiếng trên nóc nhà chưa được cứu…”. Mỗi tin nhắn, mỗi đoạn ghi âm đều mang theo sự tuyệt vọng của những người đang cố bấu víu từng phút vào sự sống.

Người phụ nữ bất lực cầu cứu khi có con nhỏ nhịn đói suốt đêm.

Một trong những lời kêu cứu gây ám ảnh cộng đồng mạng là đoạn clip chỉ có âm thanh của một người phụ nữ trẻ. Trong bóng tối đặc quánh của đêm mưa, chị vừa khóc vừa nói rằng ba mẹ con đang kẹt trên mái nhà, nước chạm đến mép mái và gió lộng mạnh khiến chị run rẩy từng câu nói.

Người lớn tuổi được cứu giữa đêm.

Ngồi co ro suốt đêm trên nóc nhà tôn lạnh buốt, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông cũ – nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) kể rằng chị và hai con nhỏ đã bám vào mái nhà từ tối hôm trước.

Chồng chị Đào làm thợ hồ ở TP.HCM, nghe tin vợ con gặp nạn nhưng bất lực vì đường sá tê liệt. Xóm chị nằm giữa cánh đồng, chỉ có 4 nhà. Khi nước lên quá nhanh, nhà chị và một nhà hàng xóm – nơi cũng có một người mẹ và hai con nhỏ đều leo lên mái nhà chờ cứu hộ nhưng suốt đêm không ai tiếp cận được.

“Sao không ai cứu mẹ con em… Con em nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ. Lạnh lắm, đói lắm… không trụ được nữa rồi… cúp máy…” – đó là câu nói cuối cùng của chị Đào lúc 3h sáng 20/11 trước khi mất liên lạc hoàn toàn.

Không riêng chị Đào, hàng triệu hộ dân ở khu vực hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ,… cũng rơi vào cảnh tương tự, nước lên 1 đêm, cuốn sạch đồ đạc, xe cộ, nhiều người phải bồng bế nhau chạy lên mái nhà hoặc trèo lên cây để thoát tạm.

Trẻ em và người già ngồi trên xuồng chống chọi với cơn lũ.

Trong đêm, nhiều đội cứu nạn chuyên nghiệp từ các tỉnh Lâm Đồng và cả các nhóm cứu hộ tự nguyện đã khẩn cấp lên đường hỗ trợ Đắk Lắk. Tuy nhiên, lũ lên quá nhanh, nhiều tuyến đường chìm sâu 2- 4m, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận vùng ngập trở nên vô cùng nguy hiểm.

Nhiều người nằm trên mái nhà giữa mênh mông là biển nước, cúp điện.

Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm đôi

Khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Chiếc xe khách 45 chỗ dừng ngay trước khu vực sụt lún trên đèo Mimosa.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Điểm sụt lún rất lớn khiến đèo Mimosa chia cắt hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vài phương tiện, trong đó có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Sụt lún trên đèo Mimosa tạo thành hố sâu và rộng, chia tách toàn bộ mặt đường đèo.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt ở hiện trường đặt biển cảnh báo, triển khai phương án cứu nạn cứu hộ.

Thủy điện ở Đắk Lắk xả lũ lớn nhất từ trước đến nay

Từ 19h ngày 19/11, Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) xả về hạ du tới 16.100 m³/s - mức xả cao nhất trong lịch sử vận hành. Lượng nước khổng lồ này đổ về liên tục khiến các sông ở Phú Yên cũ lập tức dâng lên nhanh chóng.

Đến 21h ngày 19/11, mực nước tại trạm Phú Lâm (sông Ba - Đắk Lắk) đã vượt đỉnh lũ năm 1993 hơn 6cm, cao hơn báo động 3 tới 1,57m và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự báo đỉnh lũ còn tăng trong đêm và rạng sáng 20/11, có thể vượt báo động 3 tới 1,8m.

Thuỷ điện sông Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục chưa từng có.

Tại trạm Củng Sơn, mực nước chiều 19/11 đã xô đổ mọi kỷ lục lịch sử và tiếp tục tăng. Các chuyên gia dự báo lũ có thể vượt báo động 3 từ 3 - 7m, mức đặc biệt nguy hiểm, đe dọa hàng nghìn hộ dân ven sông.

Trên sông Kỳ Lộ - trạm Hà Bằng, lũ tuy giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì rất cao và sáng mai vẫn ở trên báo động 3. Trong khi đó, sông Kôn (trạm Thạnh Hòa, Gia Lai) tiếp tục ghi nhận lũ lên mạnh, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 khoảng 1,2m.

Tại Khánh Hòa, lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang tăng nhanh từng giờ; dự báo rạng sáng mai vượt báo động 3 từ 0,5 - 1,8m, nguy cơ gây ngập sâu và kéo dài.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt lũ này diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, tốc độ nước dâng nhanh, gây nguy cơ sạt lở, ngập sâu và cô lập kéo dài ở nhiều tỉnh. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ cảnh báo, giữ liên lạc và tìm vị trí an toàn nhất có thể trong khi chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.