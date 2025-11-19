Sạt lở núi khiến 3 người mất tích ở Đà Nẵng: Hiện trường phát ra tiếng nổ lớn

(VTC News) -

Liên quan đến vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người mất tích, sáng nay (19/11), lực lượng chức năng tiếp tục vào hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, khi đang tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn vang lên ngay ở điểm sạt lở cũ. Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt xuống mạnh, buộc lực lượng tham gia tìm kiếm phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực sạt lở núi kinh hoàng khiến 3 người mất tích. (Ảnh: S.H)

Được biết, khoảng 14h ngày 18/11, tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở kinh hoàng cũng phát ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của 2 thôn Ating, Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường Tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cơ quan chức năng cho hay 2 tiếng nổ liên tiếp trong chưa đầy 24 giờ cho thấy nền địa chất khu vực đang rất yếu, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá ngậm nước và mất liên kết.

Hiện, lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích đang gặp vô vàn khó khăn. (Ảnh: S.H)

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.