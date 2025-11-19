Miền Trung tiếp tục mưa lớn 3 ngày tới, khắp nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trong khi miền Bắc giá rét, nhiệt độ giảm sâu thì miền Trung đang phải đối mặt với mưa lũ diện rộng, ngập lụt tứ bề, nhiều nơi bị cô lập khiến cuộc sống người dân chao đảo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 7h đến 15h ngày 19/11, lượng mưa tại khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hoà có nơi quan trắc được trên 180mm như: trạm Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181mm, trạm Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222mm… Đặc biệt, trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) lượng mưa lên tới 427,4mm chỉ trong 8 giờ.
Từ nay đến ngày 21/11, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm.
TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc của Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
Ngoài ra, từ nay đến 20/11, TP Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm.
Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 50mm.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.
Đêm 21/11 và ngày 22/11, mưa vừa, mưa to vẫn trút xuống khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.
Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.
Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa là 7 tỉnh, thành phố nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới khi đất đã ngậm "no" nước sau những ngày mưa trắng trời.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Hà Tĩnh
|Cẩm Lạc, Kỳ Hoa, Kỳ Xuân, phường Sông Trí, Cẩm Hưng, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Vũng Áng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây
|TP Huế
|Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, A Lưới 5, Hưng Lộc, Lộc An, phường Phong Điền, A Lưới 1, A Lưới 4, Bình Điền, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Vinh Lộc
|TP Đà Nẵng
|Đức Phú, Núi Thành, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Hiệp, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Vân, Việt An, Bà Nà, Chiên Đàn, Đồng Dương, Duy Xuyên, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, phường An Khê, Phước Chánh, Phước Thành, Quế Phước, Tây Hồ, Thăng Phú, Trà Giáp, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, A Vương, Bến Giằng, Bến Hiên, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Khâm Đức, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Phú Thuận, Phước Năng, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Đốc
|Quảng Ngãi
|Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Giang, Vệ Giang; Ba Gia, Bình Chương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Ri, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Trường Giang, Đăk PLô, Đăk Rve, phường Sa Huỳnh, Xốp
|Gia Lai
|Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Chư A Thai, Cửu An, Đăk Song, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, Ngô Mây, phường An Khê, phường An Nhơn Nam, phường Ayun Pa, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Uar, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma, Al Bá, An Toàn, Chơ Long, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Pơ, Ia Hrú, Ia Le, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Kông Chro, phường An Bình, phường An Nhơn, phường An Nhơn Bắc, phường An Nhơn Đông, phường Bình Định, Sơn Lang, Vạn Đức, Ayun, Biển Hồ, Bờ Ngoong, Chư Krey, Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa, Đak Rong, Đak Sơmei, Đức Cơ, Hra, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Dom, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Ko, Ia Krêl, Ia Lâu, Ia Phí, Ia Pia, Ia Púch, Ia Tôr, KDang, Kon Chiêng, Kon Gang, Krong, Lơ Pang, Mang Yang, phường An Phú, phường Diên Hồng, phường Hội Phú, phường Pleiku, Tơ Tung, Vĩnh Sơn
|Đắk Lắk
|Cư M’ta, Cư Pơng, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Cuôr Đăng, Dang Kang, Dliê Ya, Đồng Xuân, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Bá, Ea Drăng, Ea Drông, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Trang, Ea Tul, Hòa Mỹ, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Á, Krông Bông, Krông Năng, Krông Pắc, M’Drắk, phường Bình Kiến, phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Phú Xuân, Pơng Drang, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ, Yang Mao, Cư M’gar, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dur KMăl, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Phú, Ia Lốp, Krông Ana, Krông Búk, Liên Sơn Lắk, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao, phường Thành Nhất, Quảng Phú, Buôn Đôn, Ea Bung, Ia RVê, Krông Nô, Nam Ka
|Khánh Hoà
|Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Đại Lãnh, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, phường Ba Ngòi, phường Bắc Cam Ranh, phường Bắc Nha Trang, phường Cam Linh, phường Cam Ranh, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Nam Nha Trang, phường Nha Trang, phường Ninh Hòa, phường Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Anh Dũng, Mỹ Sơn, Ninh Hải, Ninh Sơn, Phước Dinh, Thuận Bắc, Thuận Nam, Cà Ná, phường Đô Vinh, Phước Hà
Bình luận