Miền Trung tiếp tục mưa lớn 3 ngày tới, khắp nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trong khi miền Bắc giá rét, nhiệt độ giảm sâu thì miền Trung đang phải đối mặt với mưa lũ diện rộng, ngập lụt tứ bề, nhiều nơi bị cô lập khiến cuộc sống người dân chao đảo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 7h đến 15h ngày 19/11, lượng mưa tại khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hoà có nơi quan trắc được trên 180mm như: trạm Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181mm, trạm Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222mm… Đặc biệt, trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) lượng mưa lên tới 427,4mm chỉ trong 8 giờ.

Mưa lũ đang bủa vây miền Trung, ngập lụt khắp nơi. (Ảnh: Minh Minh)

Từ nay đến ngày 21/11, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm.

TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc của Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngoài ra, từ nay đến 20/11, TP Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 50mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Đêm 21/11 và ngày 22/11, mưa vừa, mưa to vẫn trút xuống khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.

Hà Tĩnh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa là 7 tỉnh, thành phố nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới khi đất đã ngậm "no" nước sau những ngày mưa trắng trời.