Mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích, hơn 43.000 nhà bị ngập

(VTC News) -

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến sáng 20/11, mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích.

Cụ thể: 16 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 1 người, Đắk Lắk 1 người, Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người); 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 1 người).

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân di dời.

Thiên tai làm 91 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 32, Quảng Ngãi 42, Đắk Lắk 8, Lâm Đồng 6); 43.282 nhà ngập (Quảng Trị 99, Huế 635, Đà Nẵng 184, Gia Lai 10.426, Đắk Lắk 23.935, Khánh Hòa 9.000).

Cũng theo báo cáo của các địa phương,10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 47 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông; 650m kè bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lũ trên sông Ba đang dao động ở mức đỉnh; lũ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; lũ sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Cơ quan chức năng dự báo từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Bắc tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Không chỉ ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa, các địa phương này còn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.