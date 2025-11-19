Lực lượng cứu hộ Đắk Lắk vượt mưa lũ đưa sản phụ đi sinh

(VTC News) -

Clip vượt dòng nước lũ, đưa sản phụ đi cấp cứu.

Trưa 19/11, lực lượng Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) kịp thời vượt dòng nước lũ đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003, thôn Mỹ Phú) đến trạm y tế an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Trước đó, lúc 11h cùng ngày, gia đình chị Lan gọi điện cầu cứu khi thấy chị có dấu hiệu sắp sinh nhưng nhà bị nước lũ cô lập, ngập sâu, dòng chảy mạnh khiến không thể tự di chuyển.

sản phụ1.jpg

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã cử 6 cán bộ chiến sĩ sử dụng xuồng hơi chuyên dụng, mang áo phao và thiết bị cứu hộ tiếp cận hiện trường. Dù trời mưa lớn, nước chảy xiết, lực lượng chức năng vẫn nhanh chóng vào nhà dân, đưa sản phụ lên xuồng và theo dõi sát tình trạng sức khỏe suốt quá trình vượt lũ.

Nhờ sự cứu hộ kịp thời, chị Lan được đưa đến Trạm Y tế xã an toàn, sức khỏe mẹ và bé đều ổn định.

Sản phụ được đưa đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm, mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk ngập sâu, nước dâng nhanh. Lượng mưa từ ngày 17 đến 18/11 đo được tại nhiều trạm đạt 100–200 mm; một số nơi ghi nhận mức đặc biệt lớn như Ea Ly 578 mm, Sông Hinh 528 mm, Sơn Thành 492 mm.

Nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hòa ngập sâu.

Trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba và sông Sêrêpốk, mực nước đều vượt báo động, nhiều đoạn trên – dưới BĐ3. Dự báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ba và sông Kỳ Lộ tiếp tục lên. Quốc lộ 1 qua xã Ô Loan - phường Sông Cầu bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện mắc kẹt. Tại nhiều xã vùng thấp huyện Đồng Xuân (cũ), nước đã dâng 3-4 m, nhiều nhà dân chìm trong lũ, người dân liên tục phát tín hiệu cầu cứu trên mạng xã hội.

Trước diễn biến nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ sở ngành, địa phương tập trung cao nhất cho công tác ứng phó. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trên mọi nhiệm vụ khác.

Nhiều người dân leo lên mái nhà cầu cứu.

Các xã, phường được yêu cầu triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, chia cắt; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ đầy đủ cho người dân tại nơi sơ tán. Lực lượng Quân sự, Công an tỉnh đã được chỉ đạo phối hợp và đề nghị các đơn vị Trung ương hỗ trợ tăng cường phương tiện, nhân lực.

Tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khu vực nguy cơ sạt lở và ngập sâu, chính quyền cảnh báo người dân tuyệt đối không đi lại qua dòng nước chảy siết và tuân thủ hướng dẫn sơ tán.