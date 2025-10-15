Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt

(VTC News) -

Điểm đến này không chỉ sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, mà còn là nơi hiếm hoi hội tụ đủ biển - sông - núi - đảo – đô thị - di sản văn hóa trong một tổng thể hài hòa hiếm gặp.

Thành phố biển được quốc tế biết đến sớm nhất Việt Nam

Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông hay Viên ngọc xanh vì điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi. Bên cạnh đó nhờ vị trí đắc địa nên Nha Trang giao thương vô cùng thuận tiện, với đủ loại hình từ đường Không – Thủy – Bộ - Sắt, cũng là cửa ngõ Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Nha Trang - điểm đến hội tụ đầy đủ biển, sông, núi, đảo, đô thị và di sản văn hóa.

Từ thập niên 1990, khi du lịch quốc tế bắt đầu phát triển tại Việt Nam, Nha Trang đã là điểm đến đầu tiên được khách nước ngoài biết đến. Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch bởi những bãi cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc bích, mà còn bởi khí hậu ôn hòa quanh năm, với khoảng 300 ngày nắng và không có mùa đông.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 4,8 triệu lượt khách quốc tế đến từ hàng chục quốc gia, chỉ xếp sau Hà Nội và TP.HCM. Trước dịch COVID-19, lượng khách Trung Quốc chiếm đến hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh, khách Nga chiếm khoảng 10%... Những năm gần đây, Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch xứ Trầm Hương (đón hơn 2,4 triệu lượt, chiếm khoảng 50% lượng khách quốc tế năm 2024).

Hạ tầng hàng không hiện đại cũng là một điểm cộng lớn. Sân bay quốc tế Cam Ranh kết nối trực tiếp Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước CIS… giúp Nha Trang trở thành một trong ba điểm đến có năng lực đón khách quốc tế mạnh nhất Việt Nam, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM. Dịp cao điểm như tháng 6/2025, sân bay Cam Ranh ghi nhận trung bình 32 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, trong đó có khoảng 19 chuyến đến từ Hàn Quốc.

Theo Agoda, Nha Trang đã vượt qua Tokyo để trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong mùa hè năm nay. Nha Trang trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè 2025.

Hệ thống hạ tầng hiện đại tạo lợi thế kết nối toàn cầu, nâng tầm du lịch Nha Trang. (Nguồn: ACV)

Trong khi đó, với những thống kê mới nhất, Khánh Hòa cũng đang trở lại vị thế "thỏi nam châm" thu hút khách Nga khi chỉ trong 8 tháng năm 2025, đã đón 279.000 lượt khách từ xứ sở Bạch Dương, tăng 294,9% so với cùng kỳ. Hơn 30 chuyến bay từ Nga hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mỗi tuần, báo hiệu một mùa du lịch cuối năm đầy sôi động và bùng nổ.

Điểm đến du lịch toàn năng

Việc du lịch Khánh Hòa và Nha Trang nói riêng tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới, càng khẳng định vị thế "cánh chim đầu đàn" khó thay thế của du lịch Việt trên trường quốc tế.

Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng vạn người mê, sức hút của Nha Trang cũng gợi mở “cuộc di cư” tìm cơ hội đầu tư, sinh sống, làm việc tại đô thị biển hiền hòa này, đưa Nha Trang thành nơi đáng đến, đáng sống.

Nếu Phú Quốc được ví như “đảo ngọc” giàu trải nghiệm nhưng vẫn mang nét hoang sơ; Đà Nẵng sở hữu quy hoạch và hạ tầng hiện đại, con người hiền hòa; Hạ Long có cảnh quan hùng vĩ với di sản Vịnh vang danh quốc tế… thì Nha Trang dường như may mắn hội tụ tất cả những điều đó trong một không gian duy nhất.

Bên cạnh thiên nhiên biển đảo - sông núi trù phú, giữa vùng “vịnh xanh – trời biếc” ấy, Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh,… hay những làng nghề lâu đời, làng chài trăm năm vẫn kể lại câu chuyện về một vùng đất vừa trẻ trung, vừa thấm đẫm hồn di sản.

Nha Trang gợi mở “cuộc di cư” tìm cơ hội đầu tư, sinh sống, làm việc tại đô thị biển.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và sự đa dạng văn hóa khiến Nha Trang phát triển được hầu hết các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao. Chính vì thế, Nha Trang không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn đang tiến gần đến mục tiêu trở thành “điểm đến toàn năng” của Việt Nam – nơi có thể sống, làm việc, tận hưởng và đầu tư dài hạn.

Phát triển đô thị bền vững, khởi đầu chương mới cho Nha Trang

Chương trình phát triển đô thị Nha Trang đến năm 2040 xác định đưa Nha Trang trở thành đô thị phát triển toàn diện, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa, môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mở ra cơ hội phát triển bứt phá, nhờ vào sự tham gia của các nhà đầu tư lớn với tầm nhìn kiến tạo các tổ hợp đô thị đa chức năng với ý tưởng đột phá, phát huy lợi thế cảnh quan sông nước của Nha Trang.

Đáng chú ý phải kể đến Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang nằm tại vùng đô thị lõi tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang). Nơi đây được ví như “trung tâm của trung tâm”, bao quanh bởi trục đường vành đai chính của Khánh Hòa, cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở. Trong tương lai, Công viên công cộng và Trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa cũng sẽ quy hoạch tại đây.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang dự kiến áp dụng mô hình Sponge City – thành phố bọt biển.

Không chỉ kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn được bao bọc 3 mặt bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc – hai con sông lớn của Khánh Hòa. Dự án quy hoạch 3 đảo với các chức năng khác nhau, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cao cấp, vui chơi giải trí, du lịch, thương mại.

Một trong những điểm đột phá của dự án là việc chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng mô hình Sponge City – Thành phố Bọt Biển tiên phong phát triển bởi kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng người Trung Quốc. Xu hướng quy hoạch này đang ngày một thịnh hành trên thế giới, nhằm mang lại giải pháp chống ngập và gìn giữ cảnh quan xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Nha Trang theo đuổi triết lý phát triển bền vững, đưa Khánh Hòa hướng tới “đô thị đáng sống” tầm cỡ khu vực.

Từ điểm du lịch phụ thuộc vào dải bờ biển trung tâm, Nha Trang đang chuyển mình với dự án theo đuổi triết lý phát triển bền vững, kỳ vọng góp xây dựng nền tảng để Khánh Hòa vươn tới vị thế "đô thị đáng sống" tầm cỡ khu vực, nơi không chỉ được thiên nhiên ưu đãi mà còn có cơ sở hạ tầng đang hối hả nâng cấp, môi trường đầu tư đang được cải thiện, đời sống người dân được chăm lo.