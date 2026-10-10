(VTC News) -

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand International 2026:

Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra vào 19h tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan. Mùa giải năm nay quy tụ gần 80 người đẹp. Emoura Phạm là mỹ nhân đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay.

Tại đêm chung kết, các người đẹp sẽ lần lượt trải qua các phần thi hô tên, trình diễn bikini, trang phục dạ hội, thuyết trình về hòa bình và ứng xử. Thay vì Top 20, cuộc thi năm nay sẽ chọn ra 25 người đẹp xuất sắc bước vào vòng trong. Từ đó tìm ra Top 10 và 5 người đẹp chiến thắng cuối cùng. Người đẹp được bình chọn nhiều nhất cũng sẽ có cơ hội được vào Top chung cuộc.

Miss Grand International 2026 quy tụ gần 80 thí sinh.

Trước thềm chung kết, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đưa ra bảng đánh giá cuối cùng. Trong đó, Emoura Phạm liên tục được nhận định có tên trong Top 5. Ngoài ra, những người đẹp được dự đoán có khả năng cao giành chiến thắng gồm Tanzania, Guatemala, Cuba, Cộng hòa Séc và Ecuador.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.

Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.

Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.

Ngay từ ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Cô duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, song Emoura Phạm đang được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người kỳ vọng Emoura Phạm sẽ đem về chiếc vương miện thứ 2 cho Việt Nam sau Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại đấu trường sắc đẹp này.

Emoura Phạm được dự đoán sẽ giành ngôi vị cao tại mùa giải năm nay.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi nằm trong top 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tranh tài nhưng không có quá nhiều người đạt được thành tích ấn tượng. Năm ngoái, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam không may khi “trắng tay” tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4.

Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang Miss Grand International 2021.