Miss Grand International 2027 hủy lịch tổ chức ở Việt Nam

Trưa 29/9, Miss Grand International (MGI) thông báo về kế hoạch tổ chức cuộc thi vào năm sau. Cụ thể, theo ban tổ chức, mùa thứ 15 của MGI sẽ diễn ra tại Thái Lan.

“Thái Lan chính thức là nước chủ nhà của cuộc thi Miss Grand International 2027. Chúng ta trở lại nơi hành trình bắt đầu cho một cột mốc chưa từng có. 15 năm lịch sử. 15 năm của MGI. 15 năm đã dẫn chúng ta đến khoảnh khắc này.

Giờ đây, nhiều điều phi thường đang chờ đợi, những trải nghiệm mới và một lễ kỷ niệm được tạo ra cho cột mốc có một không hai này. Chương tiếp theo của MGI bắt đầu từ nơi chương đầu tiên được viết nên. Hẹn gặp lại mọi người ở Thái Lan”, theo MGI.

Việc MGI 2027 hủy lịch tổ chức tại Việt Nam đang thu hút bàn luận từ fan sắc đẹp trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan. Ảnh: MGI.

Đại diện Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, xác nhận với Tri Thức - Znews thông tin MGI 2027 sẽ tổ chức ở Thái Lan thay vì Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 3/7, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, công bố thông tin Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cuộc thi dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc 10/2027.

Thông qua video quảng bá được giới thiệu tại chương trình, ban tổ chức cho biết sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người cũng như hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới.

Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Cuộc thi có lịch sử 15 năm, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập. MGI từng được tổ chức ở Việt Nam hai lần vào các năm 2017 và 2023.

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan. Các thí sinh sẽ lần lượt tham gia các phần thi chính thức gồm tài năng, trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục dân tộc. Đêm bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, trước khi chung kết được tổ chức vào 10/10. Đại diện Việt Nam góp mặt tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.