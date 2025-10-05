(VTC News) -

Chelsea đấu với Liverpool trong hoàn cảnh khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge có trận đấu xuất sắc, phong tỏa hàng công đối thủ trong phần lớn thời gian và giành chiến thắng kịch tính.

Chelsea nhập cuộc trong thế trận phòng ngự để đối phó với sức mạnh tấn công của Liverpool. Đội chủ nhà chỉ có một cú sút trúng đích trong cả hiệp một. Tuy nhiên, trong tình huống có tỷ lệ thành bàn chưa đến 10% - theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng, Moises Caicedo tạo nên siêu phẩm mở tỷ số.

Caicedo ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Liverpool bế tắc hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự chắc chắn bất ngờ của Chelsea. Đội đương kim vô địch giải Ngoại Hạng Anh chỉ tung ra 2 cú sút trong nửa đầu hiệp một và đều đưa bóng ra ngoài khung thành.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong hiệp 2 khi Liverpool tăng sức tấn công. Cody Gakpo tận dụng khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của các hậu vệ Chelsea để ghi bàn gỡ hòa ở phút 63.

Sau pha lập công của Gakpo, Liverpool không duy trì được sức ép. Chelsea chuyển sang thế tấn công. Đội chủ nhà không ít lần khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili và các hậu vệ Liverpool phải vất vả chống đỡ.

Estevao ghi bàn quyết định. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực của Chelsea tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc ở phút đá bù thứ 6. Marc Cucurella chuyền từ cánh trái để cầu thủ 18 tuổi Willian Estevao dứt điểm cận thành ghi bàn quyết định. Thời gian còn lại quá ít và Liverpool không thể gỡ hòa lần thứ hai.

Thất bại với tỷ số 1-2 trước Chelsea khiến Liverpool mất ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 7. Đây cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Arne Slot.