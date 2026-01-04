Nhận định bóng đá Leeds vs Man Utd ngày 4/1: 'Quỷ đỏ' sa lầy

(VTC News) -

Leeds United đấu với Man Utd ở vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh, diễn ra lúc 19h30 ngày 4/1. Leeds đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Man Utd xếp thứ 6 với 30 điểm, kém vị trí thứ tư 3 điểm.

Nhận định phong độ Leeds United vs Man Utd

Leeds United chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 bậc. Dù vậy, khoảng cách 7 điểm tạm thời đủ an toàn, nhất là trong bối cảnh cả 3 đội đứng sau họ đều thua ở các trạn đấu sớm.

Phong độ của Leeds United giai đoạn cuối năm có sự cải thiện so với trước. Đội chủ nhà vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thua (thắng 2, hoà 4).

Man Utd đang cạnh tranh vào top 4. (Ảnh: Reuters)

Dominic Calvert-Lewin ghi 7 bàn trong 6 trận trước khi dự bị ở trận gặp Liverpool. Tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính với trạng thái thể lực tốt nhất để đe doạ hàng thủ chắp vá của Man Utd.

"Quỷ đỏ" chưa bị tụt khỏi nhóm cạnh tranh vào top 4. Dù vậy, phong độ của Man Utd bắt đầu có sự bất ổn khi gặp tổn thất về lực lượng. Trong 4 vòng đấu gần nhất, Man Utd chỉ giành được 1 chiến thắng. 10 trận sân khách gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim chỉ có tỷ lệ thắng 30%.

Man Utd là đội sút nhiều nhất giải Ngoại Hạng Anh mùa này (291 lần sau 19 vòng), đứng thứ ba về chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng là đội nhận nhiều bàn thua nhất trong top 10 (29 lần thủng lưới).

Thông tin đội hình Leeds và Man Utd

Leeds không có Ethan Ampadu do án treo giò (nhận đủ 5 thẻ vàng). Sean Longstaff, Joe Rodon, Daniel James và Sebastian Bornauw vắng mặt vì chấn thương. Dominic Calvert-Lewin có thể trở lại đội hình chính sau khi dự bị ở trận hoà Liverpool.

Man Utd mất Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Matthijs de Ligt và Harry Maguire (chấn thương). Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui thi đấu tại giải vô địch châu Phi chưa trở lại.

Đội hình dự kiến

Leeds United: Perri; Bogle, Bijol, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Man Utd: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko.

Dự đoán Leeds vs Man Utd

Thuật toán dự đoán của Soccerway nhận định cơ hội thắng của Leeds United là 38%. Khả năng Man Utd thắng chỉ là 29%.

Leeds United ghi tổng cộng 10 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất. Tính từ tháng 9/2025 đến nay, các trận sân nhà của Leeds đều có từ 3 bàn thắng trở lên.

Trong khi đó, các trận sân khách của Man Utd trong cùng giai đoạn cũng luôn có nhiều hơn 2 bàn thắng. Với việc hàng thủ của cả 2 đội đều không được đánh giá cao, đây có thể là trận đấu nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Leeds United 2-1 Man Utd.