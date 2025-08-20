'Trở về thời khắc thiêng liêng' là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV

(VTC News) -

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu khai mạc lễ công bố dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng'', diễn ra chiều 20/8.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, chúng ta đang sống trong không khí tưng bừng, rộn rã niềm vui của những ngày mùa Thu lịch sử - mùa Thu của Cách mạng, mùa Thu của độc lập, mùa Thu của tự do.

Cách đây tròn 80 năm, dân tộc ta đã giành lại quyền sống, quyền làm chủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời khắc ấy không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc mà còn để lại dấu ấn bất diệt trong trái tim mỗi người con dân Việt Nam.

"Những ngày này, đâu đâu ta cũng gặp những ánh mắt, nụ cười và gương mặt rạng ngời, những xúc cảm trào dâng. Chương trình triển lãm trải nghiệm thực tế ảo 360 độ mang tên "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã góp phần điểm tô thêm sự rạng ngời, bừng sáng ấy", Tổng Giám đốc khẳng định.

Chương trình cũng là lẵng hoa tươi thắm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ VOV lần thứ XXVII, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập VOV (7/9/1945 - 7/9/2025).

Hôm nay, VOV vui mừng công bố sự kiện, bắt đầu chuỗi ngày trải nghiệm tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) và những ngày diễn ra tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự lễ công bố dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng'', diễn ra chiều 20/8.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, VOV vinh dự là cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập chỉ 5 ngày sau Lễ Tuyên ngôn độc lập.

VOV đánh dấu sự ra đời bằng chương trình phát thanh đầu tiên vào ngày 7/9/1945 truyền đi Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Bác Hồ, công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Vì vậy, triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' càng trở nên đặc biệt và có ý nghĩa hơn đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Sức hút của chương trình vượt ngoài dự kiến của Ban tổ chức. 6 tiếng mở cổng đăng ký trực tuyến, có gần 30.000 người đăng ký tham dự trải nghiệm tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia. Ngày khai mạc 19/8, chúng tôi đón gần 2.000 lượt đồng bào vào tham gia trải nghiệm", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói.

Sức hút ấy, theo ông Đỗ Tiến Sỹ, cho thấy niềm khát khao của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, muốn được trở về thời điểm lịch sử ngày 2/9/1945 - được hòa mình giữa biển người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong niềm háo hức, tự hào của quần chúng Nhân dân ngày đầu tiên được sống ở đất nước độc lập, tự do; được nghe lời Tuyên ngôn ấm áp mà vang dội của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, được cùng đồng bào vung tay hô vang lời thề cứu quốc, bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN, ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc Hội, ông Đặng Hoài Bắc- Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ông Rogelio Polanco Fuentes- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu ba tại Việt Nam chính thức kích hoạt Dự án Trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Tổng Giám đốc VOV cho biết, có người đợi cả 6 tiếng đồng hồ dưới mưa hay dưới trời oi ả, nhưng những nụ cười, ánh mắt rạng ngời, tiếng vỗ tay, tiếng hô vang lời thề giữ nước và cả những ánh mắt rưng rưng lệ của các bạn trẻ, cụ già, các cháu nhỏ... khi tham gia trải nghiệm đã hoà quyện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ quá khứ vọng về hiện tại và đã, đang kết nối tương lai.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng nhắc đến những cảm xúc ngập tràn trên những tấm bưu thiếp gửi cho tương lai. Từ những dòng chữ còn nguệch ngoạc đáng yêu của các cháu nhỏ tiền tiểu học, đến dòng lưu bút của các cụ già, cựu chiến binh, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên mọi miền Tổ quốc…, tất thảy đều đọng lại mẫu số chung là cảm xúc của lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần "tôi là người Việt Nam".

Cùng đó là cảm xúc biết ơn, tri ân cha ông ta, Đảng ta và Bác Hồ đã gây dựng và gìn giữ đất nước ngày nay, trân quý giá trị của hoà bình, độc lập, tự do; kính yêu thương vô hạn Bác Hồ.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, những tình cảm thiêng liêng ấy là minh chứng rõ ràng, sinh động, cụ thể nhất về quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai đất nước ngày càng xán lạn, hùng cường.

Tổng Giám đốc VOV nêu rõ, ý tưởng thực hiện triển lãm trải nghiệm thực tế ảo thể hiện tinh thần đột phá về ứng dụng công nghệ trong báo chí, truyền thông; sử dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại do người Việt Nam nghiên cứu, thực hiện để tái hiện một trong những mốc son lịch sử vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam anh hùng; và cũng là sự khởi đầu sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 7/9/1945.

"Những công nghệ được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nghiên cứu, phát triển trong 20 năm qua, khi kết hợp với những tư liệu lịch sử vô giá của dân tộc thấm đẫm hình ảnh Bác Hồ, đã và đang được Đài Tiếng nói Việt Nam nâng niu, gìn giữ, vinh dự lưu giữ, bảo tồn, bảo quản trong suốt 80 năm qua, dưới sự trau chuốt của những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực, bước đầu tạo ra những trải nghiệm chưa từng có. Không những tạo ra sự ngạc nhiên, thích thú, xúc động mà còn góp phần khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước", ông Đỗ Tiến Sỹ nói.

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, lịch sử 4.000 năm của dân tộc được hội tụ đầy hào sảng trong 80 năm qua, khởi nguồn từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đất nước thống nhất, non sông một dải, Nhân dân thực sự được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc.

Mỗi trang sử vẻ vang 4.000 năm dựng nước và giữ nước đều thiêng liêng, nhưng sự thiêng liêng được thể hiện trọn vẹn nhất từ Lễ Tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự thiêng liêng, niềm xúc động, tự hào ấy càng trở nên sinh động hơn, gần gũi hơn, cao trào hơn nhờ vào công nghệ thực tế ảo, đưa chúng ta trở về thời khắc lịch sử đó.

"Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ cùng thời đại số, là hướng đi tất yếu của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Từ hiệu quả, sức lan toả lớn của chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục cầu thị, lắng nghe ý kiến phản hồi của các cấp, các ngành, các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là đồng bào đã và sẽ đến trải nghiệm.

Từ đó, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đối tác, các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu, hoàn thiện, ứng dụng những công nghệ mới nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện những dự án, chương trình hợp tác khác liên quan, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển, thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.