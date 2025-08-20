Những vị khách đặc biệt trong chuyến 'xuyên không' trở về thời khắc thiêng liêng

(VTC News) -

Buổi sáng ở số 58 Quán Sứ (Hà Nội). Con phố nhỏ vốn quen với nhịp sống tấp nập hôm nay chậm lại trong không khí trang nghiêm. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về dự trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Họ xếp hàng dài, cờ đỏ nhỏ trên tay, nét mặt háo hức xen lẫn bồi hồi, như thể ai cũng muốn được một lần quay về với Mùa thu lịch sử 80 năm trước.

Đức Anh "xuyên không" trở về khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945.

Trong dòng người tấp nập ấy, một hình ảnh khiến cả đám đông bất giác lặng đi. Chiếc xe buýt vừa dừng, cửa mở, một chàng trai trẻ tự mình xoay bánh chiếc xe lăn xuống đường. Bánh xe nhỏ lăn chầm chậm qua dòng xe cộ, đôi tay run run nhưng kiên quyết. Ánh mắt anh sáng lên, không có chút e dè, chỉ còn niềm khát khao được đến gần hơn với thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Đó là Đức Anh, 27 tuổi, đôi chân bất động từ thuở nhỏ nhưng trái tim lại rực cháy ước mơ một lần được sống trong hào khí buổi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Đức Anh kể, anh đã thức dậy từ tinh mơ, tự mình tìm thông tin các chặng xe buýt. Hành trình không ngắn: Hết chuyến này sang chuyến khác, bậc thang xe cao, ánh mắt tò mò của hành khách lướt qua, nhưng anh vẫn không hề e ngại.

“Em chỉ mong được nghe giọng Bác Hồ, được thấy lá cờ bay trên Quảng trường Ba Đình như năm ấy. Vậy là đủ", anh nói khẽ, như một lời tự nhủ với chính mình.

Thấy chiếc xe lăn từ từ tiến vào cổng, các thành viên ban tổ chức vội bước ra. Họ đẩy xe, mở lối cho anh đi thẳng vào khu trải nghiệm. Hàng người đang chờ chợt im lặng. Không một lời than phiền, tất cả tự khắc nhường đường.

Đức Anh thích thú với những trải nghiệm tại sự kiện.

Trong căn phòng VR ánh sáng mờ ảo, khi chiếc kính đưa mọi người “xuyên không” về mùa thu lịch sử năm 1945. Đức Anh siết chặt tay vào thành ghế. Anh không thể đứng lên như mọi người, nhưng đôi tay vẫn nâng cao lá cờ đỏ sao vàng, phất lên mạnh mẽ.

Không ít người xung quanh cùng có chung cảm xúc. Có người già lặng lẽ lau nước mắt, có chàng trai trẻ bóp chặt vai bạn. Tất cả đều hiểu, giây phút này đã vượt xa một buổi trải nghiệm công nghệ, đó giống như là sự trở về, một cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại, được thắp lên bởi trái tim đầy nhiệt huyết.

Không lâu sau, ở lối vào lại xuất hiện một vị khách khác. Lương Tuấn Dương, 32 tuổi. Anh bị chậm phát triển trí tuệ, lời nói không tròn, nhưng đôi mắt sáng trong và nụ cười hiền lành đã nói lên tất cả. Anh cũng đã tự mình tìm tới, không cần ai dẫn dắt.

Được ban tổ chức trao lá cờ đỏ nhỏ từ cổng vào, anh giữ chặt trong tay. Khi đeo chiếc kính VR vào mở ra khung cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945, Dương bộc lộ những rung cảm đầy xúc động. Dương đưa tay lên, cao, miệng anh lẩm bẩm những tiếng rời rạc, không thành câu, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến những người có mặt lắng lại.

Lương Tuấn Dương hô to "Độc lập!" trong trải nghiệm VR.

Một bạn trẻ đứng cạnh, giọng nghẹn lại: “Chúng cháu khỏe mạnh, vậy mà đôi khi thờ ơ. Nhìn anh ấy, cháu thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc".

Trong khán phòng hôm nay, không chỉ có Đức Anh và Dương. Có những cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ, mắt nhòa lệ. Có những em bé hồn nhiên, cờ trên tay rung lên theo từng nhịp nhạc Quốc ca. Có những thanh niên xúc động, nghẹn ngào sau trải nghiệm "xuyên không" về với khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

Hai vị khách đặc biệt đã trở thành điểm sáng, khiến không khí bỗng lắng lại, rồi dâng trào. Họ đã làm cho mọi người nhận ra sự nguyên vẹn lớn nhất: Tình yêu Tổ quốc.

Những cụ già vượt cả trăm cây số để được "xuyên không" trở về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đầu tư công phu, công nghệ hiện đại, nội dung sâu sắc. Và càng trở nên ý nghĩa hơn khi trong không gian ấy xuất hiện hình ảnh những vị khách đặc biệt.

Với họ, yêu nước đơn giản là một niềm xúc động bồi hồi trước câu hát quê hương, một niềm tự hào thầm lặng khi nghe tin đất nước mình vươn xa. Yêu nước là khi trái tim lặng lẽ rung lên trước vẻ đẹp của dáng hình Tổ quốc trên bản đồ, hay niềm tự hào khi sống cùng những thời khắc lịch sử mà cha ông từng viết nên.