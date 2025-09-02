Trở về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập sau 80 năm

(VTC News) -

Ngay từ sáng sớm 2/9, hàng trăm người đã xếp hàng tại không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Trên tay họ là những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ cùng nụ cười luôn nở trên môi.

Người dân háo hức chờ đợi vào trải nghiệm không gian của VOV. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trang phục chỉn chu, trên ngực áo là kỷ niệm chương cựu chiến binh, ông Hoàng Chung Triều (Phú Thọ) chia sẻ 12 giờ đêm hôm qua ông mới tới Thủ đô để sáng nay theo dõi phần nào màn trình diễn của Không quân Việt Nam tại A80, sau đó di chuyển ngay tới triển lãm.

"Tôi rất tự hào khi đất nước đã có những thế hệ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những thế hệ tiếp theo chắc chắn sẽ noi gương cha anh", ông chia sẻ sau khi trải nghiệm tại "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Chị Nguyễn Vi và Thanh Mai công tác trong lĩnh vực lịch sử của tỉnh Hưng Yên, là những người đầu tiên đến xếp hàng trước 2 tiếng và trải nghiệm thực tế ảo VR với "Trở về thời khắc thiêng liêng". Dù biết tới sự kiện từ lần trước (19-20/8 tại 58 Quán Sứ) thông qua sự lan toả trên mạng xã hội, tại triển lãm A80, hai chị mới có cơ hội trải nghiệm với kính thực tế ảo VR.

Các chị chia sẻ: "Khi đeo kính vào và nhìn thấy khung cảnh của quảng trưởng Ba Đình năm ấy, một cảm xúc dâng trào với tình yêu Tổ quốc, sự biết ơn với thế hệ đi trước để có 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay".

Chị Vi và Mai cùng những vị khách đầu tiên nhận món quà từ chương trình "Trờ về thời khắc thiêng liêng" với mẫu áo "Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tới 14 giờ, đúng vào khoảng thời gian mà 80 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tất cả vị khách tham gia "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã cùng đứng lên, nghe lại một lần nữa những lời của Bác, cùng vỗ tay, cùng giơ tay hô "xin thề". Đây là "thời khắc" trào dâng niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước cháy bỏng trong tim của mỗi người.

80 vị khách tham gia trải nghiệm vào 14 giờ ngày 2/9 nhận những phần quà đặc biệt từ BTC chương trình. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chị Thu Hằng (Hà Nội) là một trong số những người tham gia vào thời điểm đặc biệt này. Chị cho biết dù phải chờ hơn 1 tiếng, chị rất sẵn sàng để có những trải nghiệm dù chỉ trong ít phút nhưng rất đáng giá của "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Chị Hằng cũng bày tỏ sự bất ngờ khi mình may mắn tham gia vào đúng 14 giờ và nhận quà từ BTC: "Món quà là ấn bản của Tuyên ngôn Độc lập cùng chiếc áo mang dòng chữ ý nghĩa: "Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây là điều mà ai cũng mong muốn. Những trải nghiệm ngày hôm nay, dù là các bạn trẻ như mình, hay người lớn tuổi, các em thiếu nhi, đều mang tới những kỷ niệm quý giá".

Chiếc áo "Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được chị Hằng nâng niu, để làm kỷ niệm của sự kiện lần này. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Một số hình ảnh đáng chú ý khác tại khu trưng bày của VOV ngày 2/9:

Khu vực trải nghiệm nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mạnh Hùng)

BTC chào đón những vị khách đầu tiên. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khách tham quan được nghe giới thiệu về lịch sử, dấu mốc quan trọng của VOV. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cán bộ VOV giới thiệu tới khách tham quan “Loa phóng thanh vĩ tuyến 17”, hoạt động dọc bờ Bắc sông Bến Hải, gần cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh, Quảng Trị) trong những năm đất nước bị chia cắt (1955-1966). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khán giả trải nghiệm phòng thu của VOV. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhiều món quà ý nghĩa được gửi trao tới khách tham quan. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông – CDiT (Học viện CNBCVT) là đối tác công nghệ của "Trở về thời khắc thiêng liêng".