Vị khách mang số đặc biệt tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Ngày thứ 3 của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đón nhận sự quan tâm của người dân.

BTC chương trình đã chào đón vị khách số 1945 và 1975. Đây là hai dấu mốc lịch sử đặc biệt, khi năm 1945 gắn liền với sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1975 là thời điểm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 11h30 ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng chính thức phát sóng chương trình đầu tiên.

Chị Lê Thị Tuyết Trang (Hà Nội) cùng chồng và 2 con đã đến từ đầu giờ sáng để tham quan triển lãm. Khi tới không gian của VOV, gia đình chị xếp hàng chờ 2 tiếng trước khi được trải nghiệm tại "Trở về thời khắc thiêng liêng".

Chị Trang cùng các con tại "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bất ngờ khi là vị khách số 1945, chị chia sẻ: "Tôi rất may mắn khi nhận được con số ý nghĩa này trong hàng nghìn người tham gia. Là những người con Việt Nam sinh ra trong thời bình, có thể "xuyên không" về thời khắc lịch sử này thì nhiều giờ xếp hàng chúng tôi cũng rất sẵn sàng."

Vị khách số 1975, bà Nguyễn Thị Minh (Hà Nội) cùng bạn cũng chờ gần 2 tiếng để tham gia trải nghiệm.

Bà Minh với trải nghiệm tại "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

"Năm 1975 là lúc đất nước thống nhất. Năm nay cũng kỷ niệm 50 năm dấu mốc này, tôi cảm thấy rất vui khi là người mang số thứ tự 1975. Tôi sẵn sàng chờ lâu vì đông người tham gia, và trải nghiệm đã mang tới những cảm xúc tự hào, hạnh phúc", bà nói.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển (bên trái) tặng quà cho khách trải nghiệm thứ 1945 và 1975 tại "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ghi nhận, hàng dài người xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ tại không gian trưng bày của VOV để trải nghiệm kính thực tế ảo VR, theo dõi thời khắc lịch sử 2/9/1945 khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Người dân xếp hàng trật tự, tham gia trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ngày 30/8, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng chào đón Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến với không gian triển lãm của VOV. Tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam, giao lưu với công chúng và chia sẻ về ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ký tặng ấn bản Viết tiếp câu chuyện Hòa bình. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VTC News, liệu viết sách có khó hơn viết nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ "khó hơn nhiều". Nhạc sĩ cũng cho biết thời gian hoàn thiện cuốn sách này là 3 tháng.

Đây là một bước ngoặt sáng tạo của Nguyễn Văn Chung, khi anh không chỉ kể câu chuyện bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, cuốn sách này tích hợp đa phương tiện, mang đến trải nghiệm toàn diện cho người đọc thông qua việc quét mã QR để đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem các video chia sẻ từ chính tác giả.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng (bên phải) tặng hoa cảm ơn khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho VOV. (Ảnh: Kỳ Anh)

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham gia triển lãm với gian trưng bày rộng khoảng 500 m², được bố trí tại khu H8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Nhiều hiện vật quý được trưng bày cùng trải nghiệm thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng", đưa công chúng “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.