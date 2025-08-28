Tin nóng

Dòng người nối dài chờ 'xuyên không' trở về ngày 2/9/1945 lịch sử

Thứ Năm, 28/08/2025 16:52:51 +07:00

(VTC News) - Hàng dài người nối đuôi nhau trước sảnh triển lãm, háo hức chờ trải nghiệm công nghệ VR “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình trong ngày Độc lập 1945.

Chiều 28/8, khu vực sảnh H8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt khi chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức mở cửa đón công chúng.

Ngay từ sáng cùng ngày, dòng người đã kiên nhẫn xếp hàng tại sảnh H8 để chờ cơ hội được tham gia hành trình “xuyên không” bằng công nghệ thực tế ảo (VR), trở về Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945.

Không khí tại gian trưng bày của VOV tại trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chiều 28/8 sôi động như một ngày hội.

Người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, có gia đình đưa con nhỏ đi tham quan, có nhóm bạn trẻ háo hức khám phá công nghệ, cũng có những cụ già tóc bạc với ánh mắt rạng ngời.

Họ cùng chung một mong muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập qua lăng kính công nghệ hiện đại.

“Lần đầu tiên tôi cảm thấy lịch sử trở nên gần gũi đến vậy. Qua kính VR, tôi như hòa vào biển người năm xưa, lắng nghe từng lời Bác Hồ vang vọng giữa Quảng trường. Trải nghiệm này khiến tôi nổi da gà, thật sự xúc động”, bạn Ngọc Mai, một khách tham quan đến từ Hải Phòng chia sẻ.

"Trải nghiệm này khiến mình hiểu sâu sắc thế nào là “độc lập – tự do – hạnh phúc”. Được như ngày hôm nay không phải điều gì sẵn có, mà là mồ hôi, nước mắt, máu xương của biết bao thế hệ", bạn Minh Hằng, ở Hà Nội nói.

Điểm nhấn của chương trình chính là việc tái hiện không gian lịch sử bằng sự kết hợp của VR, AR và Holobox. Hình ảnh, âm thanh được xử lý sinh động, giúp người trải nghiệm cảm giác như đang đứng giữa khung cảnh .

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Trước đó, trong 2 ngày 19/8 - 20/8 đã có hơn 5.000 khán giả tham gia chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã trở thành nhịp cầu đưa hàng nghìn người Việt hôm nay chạm tới niềm tự hào bất diệt của cha ông. Những giọt nước mắt xúc động, những tiếng thở dài nghẹn ngào sau khi tháo kính VR chính là minh chứng cho sức mạnh của ký ức lịch sử khi được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

