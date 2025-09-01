Trung tướng Đỗ Xuân Tụng: Cần nhân rộng mô hình 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Ngày 31/8, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đánh giá cao hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại triển lãm lần này, khi có nhiều mô hình đa dạng, sáng tạo giúp người dân hiểu rõ hơn về lịch sử 80 năm kể từ mùa Thu năm 1945, khi bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Quảng trường Ba Đình.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong đó có VOV, đã gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển hiện nay.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng (thứ 2 từ bên phải) tại trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng". (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trải nghiệm đeo kính thực tế ảo VR, với hình ảnh trực quan về ngày 2/9/1945 được tái hiện sinh động của "Trở về thời khắc thiêng liêng", Trung tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ rất xúc động với khoảnh khắc Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước hàng vạn đồng bào.

Tư liệu âm thanh lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được lấy từ tệp gốc đang lưu trữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Hình ảnh cũng được dự án phục dựng tỉ mỉ, theo sát tư liệu lịch sử được chuyên gia cố vấn kiểm chứng.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đánh giá, đây là hình thức giáo dục lịch sử truyền thống rất ý nghĩa và hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, nhất là với các bạn trẻ.

"Tôi nghĩ rằng, mô hình trải nghiệm như "Trở về thời khắc thiêng liêng" cần tiếp tục được nhân rộng với nhiều sự kiện, dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước", Trung tướng Đỗ Xuân Tụng chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News. "Đây là những âm thanh còn nguyên giá trị lịch sử. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam giữ gìn, lan tỏa nhiều hơn nữa để những âm thanh này đến được với thật nhiều người dân cũng như bạn bè quốc tế".

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng thăm khu trưng bày, giới thiệu hiện vật, tư liệu lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại triển lãm A80, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng nằm cạnh không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu H8. Khách tham quan cũng có cơ hội tương tác nhiều công nghệ hiện đại, điểm nhấn là trải nghiệm lái xe trên đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

Khi đeo kính VR và cầm vô lăng, người lái bước vào khung cảnh ác liệt của chiến trường năm xưa, với những đoàn xe không kính nối đuôi nhau ra tiền tuyến dưới mưa bom của quân thù. Công nghệ kính thực tế ảo cũng được ứng dụng để mang tới trải nghiệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Người dân trải nghiệm lái xe trên đường Trường Sơn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với những trải nghiệm công nghệ hiện đại gắn liền với lịch sử được nhiều đơn vị mang tới Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, đây sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.