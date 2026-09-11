Triệt phá đường làm giả sổ đỏ, bằng cấp, giấy tờ xe liên tỉnh

(VTC News) -

Cơ quan công an xác định người cầm đầu đường dây là Đỗ Hoàng Phương (SN 1989, trú phường An Hội Đông, TP.HCM). Phương từng có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả các loại giấy tờ, tài liệu. Khi có khách đặt hàng, Phương liên hệ Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005, trú phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) để in ấn giấy tờ giả. Máy móc phục vụ việc in ấn do Phương mua và cung cấp.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trong đường dây, Trần Tấn Phước (SN 2006, trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) được giao chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tìm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (SN 1993, trú phường Bình Tân, TP.HCM) phụ trách đóng gói, chuyển đơn hàng. Sau khi khách nhận giấy tờ và thanh toán, Phương chia tiền hàng tuần cho những người tham gia.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này sử dụng SIM không chính chủ và ứng dụng Telegram để liên lạc. Mỗi người được phân công một nhiệm vụ riêng, nhiều thành viên không quen biết nhau từ trước.

Tại Nghệ An, công an xác định Đậu Viết Phú (SN 1984, trú xã Vạn An) tham gia đường dây. Dù biết Phương chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn thực hiện nhiều giao dịch, sau đó cung cấp giấy tờ cho những người có nhu cầu trên địa bàn Nghệ An. Phú được xác định có 3 tiền án, tiền sự liên quan các hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại các tỉnh, thành, triệu tập, bắt giữ những người liên quan đường dây.

Công an lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương - kẻ cầm đầu đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 người tại nhiều tỉnh, thành, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu nghi được làm giả, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học, cao đẳng, giấy tờ xe và nhiều tài liệu liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng giấy tờ, văn bằng giả; đồng thời nâng cao cảnh giác trong các giao dịch liên quan giấy tờ, tài liệu. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, sử dụng giấy tờ giả, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.