Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003), N.H.L. (SN 2001, cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

3 đối tượng cầm đầu đường dây. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.

Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác trên cả nước. Số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phức tạp. Hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên thì khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước (liên hệ Điều tra viên Trần Công Anh, SĐT: 0983203337 hoặc Trực ban: 0694.260.254).