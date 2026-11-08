Triệt phá đường dây buôn bán 107kg ma túy xuyên quốc gia, bắt kẻ đang bị truy nã

(VTC News) -

Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), kẻ đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu.

Công an TP Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã lần theo đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tại nhiều địa phương, đồng thời tổ chức bắt giữ các thành viên trong đường dây.

Qua rà soát, Công an TP Đồng Nai phát hiện 2 nhóm có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An; hiện ở phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Quá trình xác minh, công an xác định Tin và Tâm mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (SN 1991, trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Hiệp là người đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, Hiệp thường xuyên mang theo súng quân dụng, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị lực lượng chức năng truy bắt.

Tang vật liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 107kg ma túy, súng đạn. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đồng Nai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lúc 6h30 ngày 27/10, các tổ công tác khống chế, bắt giữ Hiệp khi người này chuẩn bị lên ô tô Fortuner mang biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Tang vật thu giữ gồm: 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn; 3 ô tô, 5 xe máy và 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi bắt giữ Hiệp, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các tổ công tác, bắt giữ 6 nhóm liên quan, triệu tập và bắt giữ tổng cộng 104 người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hoàng Trần Hiệp cùng đồng phạm cho biết, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đường dây đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.