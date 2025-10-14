Trao hơn 72 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

(VTC News) -

Mẹ đơn thân nuôi hai con bệnh tật

Chị Lê Thị Thiện (43 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) là nhân vật trong bài viết: “Vừa mất chồng vì ung thư, mẹ nghèo gồng gánh nuôi 2 con bệnh tật”, đăng tải ngày 11/8.

Chị Thiện rơi vào cảnh cùng cực sau khi chồng qua đời vì ung thư phổi. Một mình chị phải lo cho hai con mắc bệnh nặng: con gái đầu 17 tuổi bị bại não bẩm sinh, con trai út 13 tuổi mắc chứng động kinh. Không còn khả năng lao động, gia đình chị sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và từ thiện. Gánh nặng chi phí điều trị, sinh hoạt khiến cuộc sống của ba mẹ con ngày càng bế tắc.

Thương cảm hoàn cảnh của chị Thiện, bạn đọc Báo Điện tử VTC News ủng hộ số tiền 17.215.000 đồng.

Chị Thiện bên con gái bị bại não bẩm sinh.

Người mẹ nghèo nguy kịch vì bệnh tim

Chị Bùi Thị Thương (54 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ nghèo lay lắt suốt 10 năm vì suy tim, mong một ca mổ để sống”, đăng tải ngày 1/8.

Chị Thương đối mặt với nguy cơ tử vong vì bệnh tim nặng, bao gồm hẹp van hai lá, rung nhĩ và suy tim. Dù từng phát hiện bệnh sớm, chị không có điều kiện điều trị do hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, tình trạng chị trở nặng, phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp để giữ lại mạng sống.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị Thương được đăng tải, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 19.419.444.

Đại diện gia đình chị Thương đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc.

Cha mẹ già cưu mang con gái liệt giường

Tại bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên, vợ chồng ông Khoàng Văn Dụng và bà Tòng Thị Sắm, đều ngoài 70 tuổi, đang sống trong cảnh khốn khó cùng người con gái duy nhất – Khoàng Thị Diện (SN 1987), bị liệt giường suốt hơn 12 năm nay do một căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân.

Sau khi bài viết: “Cha mẹ già yếu chăm con gái nằm liệt suốt 12 năm trên rẻo cao Điện Biên”, được đăng tải, nhiều độc giả đã thăm hỏi, động viên và chung tay giúp đỡ gia đình ông Dụng số tiền 10.720.000 đồng.

Người phụ nữ hỏng 3 van tim

Chị Cứ Thị Pạ (39 tuổi, dân tộc Mông, Sơn La) là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ dân tộc Mông hỏng 3/4 van tim, chỉ xin được sống để nuôi 4 con thơ”, đăng tải ngày 10/6.

Chị Pạ mắc bệnh tim nghiêm trọng, tổn thương cả ba van tim, hiện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Gia đình thuộc hộ nghèo, không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật và điều trị hậu phẫu lên tới 100 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của chị Pạ được Báo Điện tử VTC News chia sẻ, gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 10.905.000 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ chị đã được trao đến tận tay gia đình.

Người phụ nữ bị lừa

Bà Phạm Thị Kỷ (SN 1955, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam) là nhân vật trong bài viết: “Người đàn bà hóa điên sau chục năm lưu lạc xứ người”.

Bà Kỷ bị lừa sang Trung Quốc lấy chồng vào năm 1990. Tại đây, bà bị ép làm vợ, sống trong cảnh bạo hành, không giấy tờ, bị giam lỏng, dẫn đến tâm thần. Sau gần 10 năm lưu lạc, năm 2000, bà được đưa về nước cùng con trai.

Hiện bà sống trong căn nhà tạm xập xệ, không điện, bệnh tật nặng, không có điều kiện chữa trị, hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Cảm thương hoàn cảnh khó khăn của bà Kỷ, bạn đọc chung tay giúp đỡ số tiền 5.170.000 đồng.

Bà Phạm Thị Kỷ. (Ảnh: Như Loan)

Bố liệt giường, mẹ mắc u não

Gia đình anh Nguyễn Văn Hợp ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Hợp bị tai nạn lao động, nằm liệt giường suốt 7 tháng. Vợ anh – chị Cao Thị Bảy – mắc u não, không có tiền điều trị.

Hai con gái còn đang đi học, trong đó em Nguyễn Thị Thanh Trúc học giỏi, đứng đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên và có nguyện vọng vào Đại học Ngoại thương, nhưng có nguy cơ phải bỏ học do gia đình kiệt quệ về tài chính.

Sau khi bài viết “Bố sống thực vật, mẹ mắc u não, 2 con nguy cơ bỏ học” được đăng tải, nhiều độc giả biết đến hoàn cảnh của gia đình anh Hợp. Thông qua tài khoản của Báo Điện tử VTC News, các mạnh thường quân cũng chung tay gửi đến gia đình số tiền 9.275.000.