Trấn Thành khóc trên truyền hình: 'Gần 40 tuổi tôi vẫn còn hot'

(VTC News) -

Chương trình Em Xinh Say Hi bước vào Live Stage 3 – vòng Liên quân đối đầu giữa bốn team do Tiên Tiên, Miu Lê, Orange và Phương Ly dẫn dắt. Trong đó, tiết mục I'll Be There của team Orange gây bão cảm xúc với khán giả.

Đội hình của Orange gồm Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara và chính Orange đã mang lên sân khấu không chỉ là âm nhạc, mà là cả hành trình trưởng thành của mỗi ca sĩ – từ những ngày đầu chập chững đi hát cho đến khi dần tìm thấy ánh sáng từ bên trong mình.

MV mở đầu tiết mục gây xúc động mạnh với loạt ảnh chưa từng công bố thời các thành viên mới vào nghề, đi kèm ca từ như lời tự sự, tự động viên sau những lần muốn buông bỏ.

Tiết mục "I'll Be There" của team Orange gây xúc động với thông điệp ý nghĩa.

Ca khúc sở hữu cấu trúc giai điệu đơn giản nhưng ý nghĩa. Giọng hát nội lực của các "em xinh" cùng nhau thổi vào bài hát những trải nghiệm chân thực: sự tự ti, vấp ngã, và khát khao khẳng định bản thân.

Sau phần biểu diễn, Phương Mỹ Chi chia sẻ về những mặc cảm từng mang theo suốt nhiều năm vì ngoại hình khác biệt: “Thời còn làm cô bé Phương Mỹ Chi, tôi luôn mặc cảm về ngoại hình của mình, bởi vì đâu đó tôi luôn nghe là làm nghệ sĩ phải thực sự rất xinh đẹp. Tôi không bao giờ nghĩ được khán giả yêu thương như bây giờ. Nhưng giờ tôi có một cơ thể khỏe mạnh, một giọng hát và một ý chí vươn lên – vậy là quá đủ để hạnh phúc rồi".

Lần lượt các thành viên trong đội cũng chia sẻ những áp lực, tự ti khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Lắng nghe chia sẻ của các em xinh, Trấn Thành không khỏi xúc động. Nam MC gửi lời động viên các nữ nghệ sĩ.

Đặc biệt khi hình ảnh quá khứ của chính anh hiện lên trên màn hình với dòng chữ “Trấn Thành ngày mới vào nghề”, nam nghệ sĩ bỗng nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Tôi xúc động vì nghĩ tôi đã trải qua cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc chưa nổi tiếng đến lúc nổi tiếng và đến ngày hôm nay, tôi chưa bao ngừng tin vào bản thân. Trước khi làm gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công. Và đó là lý do vì sao đến hôm nay, Huỳnh Trấn Thành đứng đây, gần 40 tuổi vẫn còn hot", nam MC nói thêm.

Trấn Thành nghẹn lời khi nhắc lại quá khứ.

Trấn Thành tiếp tục nói anh xúc động khi nhớ về những ngày mới vào nghề, sau đó tự nhận bản thân nói chuyện dè dặt hơn. "Tôi xúc động vì tôi nhớ tôi của ngày đó. Bằng cách nào đó tự nhiên, tôi nói chuyện phải dè dặt. Tôi không than vãn hay hối tiếc điều gì cả vì đó là cái giá phải trả để có được như ngày hôm nay, món quà nhận được là phiên bản thành công của mình. Không một sự cố gắng nào là hoang phí cả. Nó đều dẫn mình đến một cái đích nào đó", Trấn Thành lau nước mắt nói.

Những giọt nước mắt của Trấn Thành, lời tự sự của Phương Mỹ Chi hay sự đồng lòng của cả đội Orange không chỉ làm nên một tiết mục chạm đến trái tim, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nghị lực, sự kiên trì và niềm tin vào chính mình.