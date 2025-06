6 'Em xinh' vừa bị loại ở 'Em xinh say hi' là ai?

(VTC News) -

Sau Live Stage 3 đầy căng thẳng, 6 thí sinh chính thức phải nói lời chia tay chương trình Em xinh say hi gồm: Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy, Hoàng Duyên và LyLy. Kết quả loại này diễn ra sau màn đối đầu của 4 đội do các đội trưởng 52Hz, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê dẫn dắt. Trong đó, đội 52Hz là đội duy nhất toàn thắng, giúp toàn bộ thành viên đi tiếp. Ba đội còn lại rơi vào cuộc chiến khốc liệt để giành cơ hội trụ lại.

6 thí sinh phải nói lời chia tay chương trình "Em xinh say hi" gồm: Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy, Hoàng Duyên và LyLy.

Trong số các thí sinh bị loại, trường hợp của Chi Xê khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau hai sân khấu mở màn khá mờ nhạt, Chi Xê đã tỏa sáng ở Live Stage 3 với tiết mục Hề (đội Phương Mỹ Chi), cho thấy sự đột phá rõ rệt về kỹ năng biểu diễn.

Tiết mục này thậm chí tạo hiệu ứng mạnh cả trong và ngoài chương trình. Tuy nhiên, lượng bình chọn thấp không đủ kéo cô khỏi vòng nguy hiểm. Việc khởi đầu chậm khiến Chi Xê sớm bị bỏ lại, dù kịp tỏa sáng sau cùng.

Tương tự là Hoàng Duyên – thí sinh từng có nhiều kỳ vọng. Cô được Bích Phương tin tưởng giao vai trò thủ lĩnh đội hình 2. Tiết mục của đội Hoàng Duyên dẫn đầu lượt diễn 2 tại Live Stage 3, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp cô trụ lại. Sự bứt phá muộn không thể bù đắp cho phong độ chưa ổn định ở giai đoạn trước.

Trong khi đó, việc Ngô Lan Hương, Yeolan, Danmy và LyLy phải rời cuộc chơi được cho là không bất ngờ. Ngay từ những tập đầu, họ đều chưa tạo được dấu ấn rõ rệt.

Tại Live Stage 3, Lan Hương và Yeolan góp mặt trong đội hình thể hiện ca khúc Red Flag – tiết mục bị đánh giá thấp nhất trong lượt diễn đầu tiên. Còn Danmy và LyLy xuất hiện trong đội hình biểu diễn We Belong Together dưới trướng Miu Lê, nhưng cũng mờ nhạt và không tạo được hiệu ứng rõ nét với khán giả.

Chia tay chương trình, Yeolan xúc động chia sẻ rằng, với một nghệ sĩ hoàn toàn mới như cô, việc được xuất hiện tại Em xinh say hi đã là một điều kỳ diệu. Em xinh Ngô Lan Hương bày tỏ lòng biết ơn vì đội của Bích Phương đã cho cô cảm giác như được sống trong một gia đình thực sự.

Ngô Lan Hương, Lyly, Chi Xê bị loại khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Chi Xê tiếc nuối vì sự tự ti khiến cô không thể trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc trong chương trình. Còn Danmy thì hạnh phúc vì đã được đồng hành qua hai vòng thi cùng các đồng nghiệp, dù chưa thể hiện hết khả năng sau 8 năm gắn bó với dancesport.

Em xinh say hi đã đi được 5 tập, nhanh chóng leo top thịnh hành YouTube và chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Những “em xinh” nổi bật đang dần được định hình, với sự vươn lên rõ rệt từ các thí sinh đội 52Hz, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Orange – những "ngựa chiến" thực sự đang phủ sóng mạng xã hội.

Với việc 6 thí sinh rời cuộc chơi, Em xinh say hi bước vào giai đoạn khốc liệt hơn, khi chỉ còn lại những gương mặt thực sự nổi bật và bùng nổ. Khán giả tiếp tục chờ đợi màn thể hiện của các “em xinh” còn lại trong những vòng thi tới.